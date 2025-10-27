„Do Sądu Najwyższego trafił wniosek o uchylenie immunitetu sędziego Jakuba I. w związku z podejrzeniem przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości” - poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Chodzi o kolizję 11 października w Rejowcu Fabrycznym. Obrońca sędziego mec. Michał Skwarzyński wielokrotnie wyjaśniał, że sędzia Iwaniec nie prowadził tego samochodu, tylko był jego pasażerem, którego odwożono z przyjęcia. Adwokat ujawnił także, że mimo chroniącego sędziego immunitetu prokuratura wtargnęła do jego domu, dokonała osobistego przeszukania i zaboru telefonu. Wniosek o uchylenie immunitetu pojawił się dopiero teraz.
Pseudosensację w połowie października br. nagłaśniał Onet. Pisał wówczas, że sędzia SO Jakub Iwaniec, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego SSP, będąc ponoć nietrzeźwym miał spowodować kolizję w miejscowości Rejowiec Fabryczny (woj. lubelskie) 11 października. Sprawę przejęła neo-Prokuratura Krajowa.
Mogę tylko wszystkich polskich obywateli przeprosić, że takie sytuacje mają miejsce. Wiemy, że Jakub I. - czy też sędzia Iwaniec, bo jeszcze nie mamy przedstawionych zarzutów - to osoba, która bardzo ściśle współpracowała w czasach rządu PiS. Była to osoba zamieszana w aferę hejterską
—- mówił po publikacji artykułu w Onet minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
Mamy do czynienia z ewidentnym złamaniem immunitetu i złamaniem prawa przez Prokuraturę Krajową. Próbuje się mu przypisać, że jechał po alkoholu. To jest już druga sprawa w moim referacie dotycząca sędziów, których obecna władza nie lubi, gdzie w okolicznościach jakiejś imprezy sędziowie są zatrzymywani i łamany jest ich immunitet, pod pozorem jakiegoś przestępstwa w ruchu drogowym
— mówił przed dwoma tygodniami w rozmowie z portalem wPolityce.pl obrońca sędziego Iwańca mec. dr Michał Skwarzyński. Podkreślił także, że „prokuratorów interesowało bardziej zabezpieczenie sprzętu sędziego, przeszukanie jego domu, jego osoby wbrew immunitetowi”.
Sprawa polityczna
W połowie października neo-PK informowała, że postępowanie w tej sprawie zostało przejęte przez Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.
Świadkowie wskazali na Jakuba I. jako kierowcę mówiąc, że znają go od wielu lat i mówiąc, że widzieli go na własne oczy. Byli oni trzy metry od drzewa, w które uderzył kierowca i są sąsiadami domu, w którym mieszkał Jakub I.
— mówił wtedy rzecznik neo-Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Dodawał, że przeprowadzono rutynowe czynności, zaś badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu dało wynik około dwóch promili. Tyle że sędzia Jakub Iwaniec samochodu nie prowadził, a tezy o świadkach bardzo szybko obalił mec. Skwarzyński.
Pojechaliśmy dziś z sędzią Jakubem Iwańcem w to miejsce zdarzenia i imprezy, żeby zrobić oględziny. Przyjechałem na miejsce, zabrałem sędziego, przywiozłem go do domu. Przy drzewie z kamerami stała telewizja Polsat News i stało TVP w likwidacji. Jechaliśmy obok nich, sędzia Iwaniec jechał w samochodzie obok mnie i go nie zauważyli. Wysiedliśmy u niego na posesji, zrobiłem zdjęcia na miejscu, nagrałem filmy, chodziliśmy po posesji i oni nas nie widzieli, chociaż byli od nas kilkadziesiąt metrów. Dlaczego? Ponieważ są tam duże krzaki. Jeśli ktoś mówi, że coś widział, to mu serdecznie gratuluję. A chodziliśmy w tym miejscu jakieś 40 min. Dlaczego do nas nie podeszli, ponieważ nas nie widzieli. Jeśli ktoś twierdzi, że coś widział tamtej w nocy, to znaczy, że nie był na tym miejscu i nie wie, jak tam jest
— relacjonował w połowie października portalowi wPoliyce.pl obrońca sędziego mec. Michał Skwarzynski. W jego ocenie działania prokuratury Żurka to zemsta za fiasko w sprawie tzw. afery hejterskiej, która okazała się kapiszonem.
Mec. Skwarzyński udokumentował także bezprawne działania policji i prokuratury, która nie licząc się z immunitetem sędziego dokonała przeszukania osobistego i zaboru jego mienia, telefonu, na którym znajdowała się korespondencja objęta tajemnicą obrończą. Sędzia Jakub Iwaniec jest legalnym zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sadów powszechnych, którego bezskutecznie próbuje usunąć z tej funkcji minister Żurek.
