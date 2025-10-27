Europosłowie PiS skierowali list do wszystkich europosłów, w którym ostro krytykują podwójne standardy Parlamentu Europejskiego, które objawiły się w tym, że europosłom Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi zostały zdjęte immunitety, za to podobnego ruchu nie wykonano wobec włoskiej europoseł Ilarii Salis, oskarżonej o bicie ludzi podczas demonstracji na Węgrzech. Portal wPolityce.pl dotarł do treści tego listu.
Na zdjęciach z Budapesztu, które obiegły Europę, widać było ludzi z twarzami zalanymi krwią, posiniaczone opuchnięte twarze. To była brutalna napaść na przypadkowych, bezbronnych ludzi. Wśród napastników była europosłanka Ilaria Salis, która dokonała aktu pospolitego przestępstwa, co nie przeszkadza jej wycierać sobie ust hasłami o „prawach człowieka” i „europejskich wartościach” z trybuny Parlamentu Europejskiego. W sprawie odebrania jej immunitetu głosowaliście, jakby nic się nie stało. Jakby nie zaatakowała przypadkowych przechodniów bijąc ich pałkami i kopiąc. Jakby tych posiniaczonych twarzy, bandaży, spojrzeń pełnych strachu wobec terroru - nie było. Utrzymaliście immunitet dla Salis czyniąc bezkarnym kryminalne przestępstwo. Na tej samej sesji PE zgodziliście się uchylić immunitet, dwóm polskim posłom Danielowi Obajtkowi i Michałowi Dworczykowi – prześladowanymi przez liberalny rząd tylko dlatego, że mają konserwatywne poglądy
— podkreślili w liście europosłowie PiS.
Zarzuca się im błahostki, które w każdym innym kraju nie miałyby znaczenia, lecz tutaj stały się narzędziem politycznej zemsty. I nadmiarowej kary, za to, że byli związani z poprzednią władzą w Polsce! Jak więc chcecie przekonać Europejczyków, że w Unii obowiązuje prawo, skoro sami zaprzeczacie jego idei? Jak chcecie mówić o równości, skoro jednych karzecie z motywów politycznych, a drugim pozwalacie na kryminalne przestępstwa?
— dodano.
To wy, europosłowie, tworzycie dziś Europę podwójnych standardów — kontynent, w którym prawo jest giętkie, zależne od barw politycznych, a nie od sprawiedliwości. Europa, która miała być symbolem wolności, staje się kolebką bezprawia. Nie dziwcie się, że obywatele przestają wam ufać, gdyż po tym głosowaniu trudno uwierzyć w praworządność w Europie. Jesteście hipokrytami. Mówicie o wartościach, a działacie wbrew nim. Za waszym przyzwoleniem prześladuje się konserwatywnych polityków i chroni liberalnych. To pogwałcenie zasad etyki, uczciwości i rządów prawa. Przestańcie kompromitować siebie. Przestańcie kompromitować Europę
— podkreślono.
tkwl
