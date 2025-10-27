”Gdyby rygorystycznie stosować traktat o UE, to nie byłoby paktu migracyjnego, ponieważ traktat mówi, że imigracja ekonomiczna to jest wyłączna kompetencja państw członkowskich. Nie byłoby Zielonego Ładu, ponieważ traktat mówi, że decydowanie o miksie energetycznym, o źródłach energii, jest również wyłączną kompetencją państw członkowskich i w obu przypadkach obowiązuje jednomyślność, czyli prawo weta. Ominięto ten zapis, pogwałcono traktat i tak wyinterpretowano, że decyzja podjęta została z pominięciem prawa weta” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Jacek Saryusz-Wolski, doradca prezydenta RP.
Mariusz Pietrasik pytał swojego gościa w programie „Kontra” o to, „jak bardzo myli się Donald Tusk mówiąc o tym, że udało się zawrzeć w zapisie o ETS2 klauzule rewizyjne”.
