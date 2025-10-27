Marsz Niepodległości w tym roku odbędzie się w podobnej formie jak w ostatnich latach - wyruszy 11 listopada o godz. 14 z Ronda Dmowskiego i dojdzie na błonia Stadionu Narodowego, gdzie będę miały miejsce wystąpienia polityczne i koncerty. Tegoroczne hasło Marszu to „Jeden naród - silna Polska”. Na konferencji prasowej poświęconej zapowiedzi wydarzenia przedstawiono też promujący je plakat.
„Jeden naród - silna Polska” - tak brzmi hasło Marszu Niepodległości w 2025 roku
— poinformował Bartosz Malewski, prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Telewizja wPolsce24 jest patronem medialnym tegorocznego Marszu Niepodległości.
Skąd pomysł na takie, a nie inne hasło tegorocznego Marszu Niepodległości?
Od wielu lat Polskę i Europę trawi problem imigracji, to istotny temat w debacie publicznej, również w Polsce. Szczególnie w ostatnim roku, ostatnich miesiącach, doświadczyliśmy w Polsce tego problemu w istotny sposób, mieliśmy przypadki morderstw dokonywanych przez imigrantów. Nie możemy powiedzieć, że nas ten problem nie dotyczy. Prognoza co do tych problemów wskazuje na to, że będą one się tylko pogłębiać. Tylko państwa narodowe są w stanie uchronić się przed tym problemem, dlatego podkreślamy istotność jednego narodu. Mówimy o Europie ojczyzn, a Polska jest ojczyzną jednego narodu
— tłumaczył Malewski.
To protest, niezgoda na to, co się dzieje w przestrzeni publicznej z zakresie tak silniej polaryzacji społecznej. Polska męczy się sporem dwóch głównych sił politycznych, dwóch głównych liderów politycznych, a przecież jesteśmy jednym narodem i to jest istotne. Przypominamy, że nie możemy popadać w jałowy spór, bo on prowadzi na końcu do upadku państwa polskiego, przerabialiśmy to już w polskiej historii
— podkreślił prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości.
Chcemy wezwać wszystkich Polaków do pewnej jedności narodowej, właśnie w tym szczególnym dniu, gdy mówimy o niepodległości, suwerenności. Wzywamy, by w tym dniu szczególnie być wspólnotą narodową. (…) To hasło, to też ukłon w stronę polityki piastowskiej, do której my jako środowisko narodowe często się odwołujemy
— zaznaczył.
Miasteczko niepodległości
Szef sztabu organizacyjnego tegorocznego Marszu Niepodległości, prezes Młodzieży Wszechpolskiej Marcin Osowski przekazał, że w tym roku, oprócz organizacji patriotycznych, w Marsz Niepodległości będą zaangażowane różne grupy zawodowe. Będą to m.in. przedstawicieli organizacji rolniczych, myśliwskich czy koła gospodyń wiejskich.
Jak co roku, 11 listopada przed Pałacem Kultury powstanie miasteczko niepodległości, na którym odbędą się mniejsze panele czy koncerty. Będzie tam też strefa organizacji pozarządowych.
Marsz rozpocznie się o godzinie 13.00 modlitwą na rondzie Dmowskiego. O godzinie 14.00 nastąpi otwarcie marszu, odśpiewanie hymnu, a potem marsz ruszy w stronę błoń stadionu Narodowego.
Osowski przekazał, że w tym roku, z okazji 1000-lecia koronacji państwa polskiego, odbędzie się też defilada oręża polskiego. O godzinie 16.00 pod stadionem Narodowym odbędą się koncerty i wystąpienia.
Organizatorzy pytani byli, czy w wydarzeniu weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Malewski odpowiedział, że w poprzednich latach, kiedy Nawrocki pełnił inne funkcje, był m.in. szefem IPN-u, uczestniczył w marszu.
Nie będzie dla nas żadnym zdziwieniem, jeśli prezydent podejmie decyzję o tym, by również w tym roku się pojawić
— powiedział.
Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę 11 listopada stałą trasą: od ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błona stadionu Narodowego.
