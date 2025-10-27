”Nie powiem, żebym oglądał całą tę śmieszną konwencję KO, bo to było żałosne widowisko, ale fragmenty, które widziałem, to były w całości skupione na PiS i Jarosławie Kaczyńskim. Rozumiem, że to jest program tej partii, która tam powstała. Zaskakuje mnie, że nie wszyscy Polacy to zauważają. Ileż można budować politykę na nienawiści do konkurenta? Okazuje się, że można, ale mam nadzieję, że postpolityka w wydaniu Donalda Tuska się wyczerpuje” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Krzysztof Szczucki, były minister edukacji i nauki a także były szef Rządowego Centrum Legislacji.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości krytycznie odniósł się do zapewnień premiera Donalda Tuska dot. umowy handlowej UE z krajami grupy Mercosur.
To jest kolejna odsłona tego, że Tusk kompletnie coś innego…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744194-szczucki-konwencja-ko-to-bylo-zalosne-smieszne-widowisko