„Dziękuję wszystkim organizatorom, że jest to miejsce, w którym rozmawiamy o Polsce w kategoriach strategicznych, szerokiej perspektywie, a nie jesteśmy w sprintach bieżącej polityki, w sprintach nawet cztero czy pięcioletnich. Tak, Polska ma tak wielką wartość, że powinniśmy poddawać ją refleksji także w kontekście gospodarczym w długiej perspektywie, i po to jest ten kongres i tak wielu wspaniałych ludzi” - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas Poznańskiego Kongresu Gospodarczego.
W ostatnich ponad 35 latach Polska osiągnęła wielki sukces. Polscy przedsiębiorcy, polscy pracownicy osiągnęli wielki sukces. Jesteśmy 20 gospodarką na świecie, co zostało potwierdzone i to uznaje, wciąż w poczuciu skromności, ale to uznaje także za mój osobisty sukces w kwestiach dyplomacji, nie przedsiębiorczości, że prezydent Donald Trump zaprosił prezydenta Polski do uczestnictwa w spotkaniu grupy G20. To nasze wspólne zobowiązanie i wspólna praca polskiego prezydenta, polskich dyplomatów, aby wykorzystać ten sukces w przyszłym roku podczas spotkania państw uczestnik grupy G20
— mówił prezydent Karol Nawrocki.
Stajemy przed wyzwaniami, w których musimy być wspólnie i wobec których musimy być razem. Wesprzeć to, co ważne jest dla polskiej przedsiębiorczości, ale też dla ludzi świata pracy. Jako prezydent Polski zawsze będę wspierał wysiłki deregulacyjne, wysiłki, które pozwolą polskim przedsiębiorcom pracować swobodnie, jeśli tylko te wysiłki deregulacyjne nie będą wpływać na bezpieczeństwo czy na poczucie także bezpieczeństwa geopolitycznego państwa polskiego. Dlatego w ponad 40 ustawach, które trafiły na biurko prezydenta, wiele ustaw deregulacyjnych zostało z myślą o polskich przedsiębiorcach po prostu podpisanych i tak będzie, jeśli będą to dobre rozwiązania
— podkreśliła głowa państwa.
„Nie ma biznesu bez państwa”
Potrzebujemy rozważnej i świadomej obecności państwa w polskiej gospodarce i w systemie przedsiębiorczości. Nie ma biznesu bez państwa i tak ciężko żyje się państwu bez dobrego biznesu i bez przedsiębiorczości, która ma prowadzić do dobrobytu. Potrzebujemy więc dobrej, świadomej i odpowiedzialnej obecności państwa w polskim systemie gospodarczym. Ale jak głęboko wierzę i myślę, drodzy państwo, polska przedsiębiorczość potrzebuje i od prezydenta, i od klasy politycznej także wielkich idei, wielkich kół zamachowych polskiej gospodarki, bowiem w ciągu 35 lat osiągnęliśmy ogromny sukces gospodarczy, ale dzisiaj znajdujemy się w pułapce średniego rozwoju, a nasz wielki sukces gospodarczy nie pozostaje obojętny dla naszych sąsiadów, którzy patrzą na nasz sukces gospodarczy czasem z zazdrością. Dlatego jestem przekonany, że potrzebujemy prezydenta, który będzie także drodzy państwo, budził polską przedsiębiorczość wielką ideą. Taką wielką ideą jest Centralny Port Komunikacyjny. Tak, on też jest inwestycją, która ma dać polskim przedsiębiorcom nowy tlen i możliwość przełamania pułapki średniego rozwoju
— mówił prezydent.
Do obecnego pana marszałka i do polskiego parlamentu skierowałem projekt inicjatywy ustawodawczej o przywróceniu Centralnego Portu Komunikacyjnego takim jakim był przez obecnego na sali ministra Horałę i panią poseł Matysiak wymyślony i zrealizowany drodzy państwo, bo potrzebujemy Centralnego Portu Komunikacyjnego, który będzie budził także potencjał Polski w polskich powiatach, w polskich gminach, w Polsce lokalnej. Tak, jednocześnie w dużych aglomeracjach, ale w Polsce powiatowej i w Polsce regionalnej jest wciąż duży, nieobudzony potencjał polskiej przedsiębiorczości
— zaznaczyła głowa państwa.
Potrzebujemy być obecni w czwartej rewolucji przemysłowej. W rewolucji przemysłowej 4.0 w rewolucji technologicznej, potrzebujemy wobec tego funduszu technologii przełomowych i taka ustawa znajduje się ustawa prezydencka w polskim Sejmie. Wielkie możliwości rozwoju dla polskich przedsiębiorstw i dla polskiej gospodarki to także polskie porty. Polskie porty razem z agroportem i z zagospodarowaniem polskich tras śródlądowych. To kolejny projekt inicjatywy ustawodawczej, który skierowałem do polskiego Sejmu
— mówił prezydent.
Chcę powiedzieć wszystkim przedsiębiorcom i biznesmenom, którzy są na sali, że poczytuję jako swój obowiązek także w kategoriach budzenia wielkich idei potrzebnych polskiej gospodarce do tego, abyśmy mogli nie zwalniać
— podkreślił.
„Najważniejszy jest człowiek”
Najważniejszy jest człowiek. I choć to brzmi być może trywialnie, to przypominam sobie moją ulubioną encyklikę świętego papieża Polaka, największego Polaka w historii XX wieku Jana Pawła II, który w encyklice Centesimus annus na początku lat 90-tych w momencie transformacji ustrojowej zapisał, że człowiek jest często zawieszony między państwem a wolnym rynkiem, stając się w istocie z jednej strony wytwórcą, a z drugiej strony odbiorcą dóbr, które są produkowane. A musimy pamiętać i w biznesie, i w patriotyzmie gospodarczym, i w działalności administracyjnej, publicznej i państwowej, że człowiek jest wartością samą w sobie, a więc wszyscy powinniśmy być zobowiązani do tego, aby budować naszą przedsiębiorczość, budować nasz biznes, siłę i potencjał państwa polskiego z myślą o obywatelkach i obywatelach państwa polskiego, bo tylko wówczas to wszystko ma sens
— powiedział Karol Nawrocki.
