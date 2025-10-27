„Pod pozorem walki z nielegalnymi treściami i dezinformacją rząd chce ograniczyć wolność słowa, poprzez wprowadzenie mechanizmu blokowania wypowiedzi arbitralnymi decyzjami administracyjnymi urzędników” - napisał na platformie X prezydent Karol Nawrocki.
Głowa państwa przypomniała w mediach społecznościowych o upływającym dziś terminie zgłoszenia na wysłuchanie publiczne dotyczące zmiany legislacyjnej ws. świadczenia usług drogą elektroniczną.
Dzisiaj upływa termin zgłoszeń na wysłuchanie publiczne rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw
— napisał.
Rugowanie wolności słowa?
Prezydent RP ocenił, że rząd Donalda Tuska zamierza ograniczyć wolność słowa.
Pod pozorem walki z nielegalnymi treściami i dezinformacją rząd chce ograniczyć wolność słowa, poprzez wprowadzenie mechanizmu blokowania wypowiedzi arbitralnymi decyzjami administracyjnymi urzędników. Nie tak to powinno wyglądać. Warto zabrać głos, zanim spróbują zabrać go Tobie
— podkreślił prezydent Karol Nawrocki.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744182-prezydent-warto-zabrac-glos-zanim-sprobuja-zabrac-go-tobie
