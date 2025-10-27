Cenzorskie zapędy rządu. Dziś upływa termin zapisu na wysłuchanie publiczne. Prezydent: Warto zabrać głos, zanim spróbują zabrać go Tobie

Sprawdź Karol Nawrocki / autor: Fratria/X
Karol Nawrocki / autor: Fratria/X

Pod pozorem walki z nielegalnymi treściami i dezinformacją rząd chce ograniczyć wolność słowa, poprzez wprowadzenie mechanizmu blokowania wypowiedzi arbitralnymi decyzjami administracyjnymi urzędników” - napisał na platformie X prezydent Karol Nawrocki.

Głowa państwa przypomniała w mediach społecznościowych o upływającym dziś terminie zgłoszenia na wysłuchanie publiczne dotyczące zmiany legislacyjnej ws. świadczenia usług drogą elektroniczną.

Dzisiaj upływa termin zgłoszeń na wysłuchanie publiczne rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw

— napisał.

Rugowanie wolności słowa?

Prezydent RP ocenił, że rząd Donalda Tuska zamierza ograniczyć wolność słowa.

Pod pozorem walki z nielegalnymi treściami i dezinformacją rząd chce ograniczyć wolność słowa, poprzez wprowadzenie mechanizmu blokowania wypowiedzi arbitralnymi decyzjami administracyjnymi urzędników. Nie tak to powinno wyglądać. Warto zabrać głos, zanim spróbują zabrać go Tobie

— podkreślił prezydent Karol Nawrocki.

maz/X

