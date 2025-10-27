„Nie wiem nawet, czy nie w perspektywie kilku dni będziemy mieli nowego ambasadora” - powiedział Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, pytany dziś rano w „Rozmowie Piaseckiego” na antenie TVN24 o nowego ambasadora USA w Polsce. Minister odpowiadał również na pytania m.in. o ewentualne spotkanie prezydenta RP Karola Nawrockiego z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim. „Gdybym miał w jakikolwiek sposób podpowiadać stronie ukraińskiej, jak tutaj doprowadzić do bliższych kontaktów, to posuwałbym te sprawy konkretne naprzód, na przykład w tematyce historycznej, wtedy wizyta głowy państwa ma być pewnego rodzaju finałem jakiegoś procesu, a nie jego początkiem” - podkreślił Marcin Przydacz.
Prezydencki minister Marcin Przydacz w rozmowie z Konradem Piaseckim był pytany m.in. o politykę Stanów Zjednoczonych wobec Rosji.
Myślę, że prezydent USA próbuje negocjować z Federacją Rosyjską i używa argumentu Tomahawków jako straszaka. Oczywiście, gdyby to ode mnie zależało, to nie zastanawiałbym się ani sekundy, ale to prezydent USA, a nie szef Biura Polityki Międzynarodowej KPRP
— podkreślił szef BPM.
My uważamy, że trzeba rozmawiać z Rosją dużo ostrzej, i z pozycji siły. Amerykanie zdają się to rozumieć, ale czasami zostawiają sobie ten argument na później
— dodał Przydacz.
Minister ujawnił też, że już niedługo poznamy nowego ambasadora USA w Polsce.
Nie wiem nawet, czy nie w perspektywie kilku dni będziemy mieli nowego ambasadora. Ale to do mnie się zgłosił, jako pierwszego, na rozmowę, a niekoniecznie prosząc o numer telefonu do prezydenta. Tutaj będziemy dosyć asertywni. Od tego ma ministrów pan prezydent, żeby za niego rozmawiali z ambasadorami
— powiedział.
Słowa prezesa PiS
Szef Biura Polityki Międzynarodowej komentował także słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z konwencji programowej „Myśląc Polska” o tym, że Niemcy i Francja chcą zabrać nam państwo. Przydacz odniósł się do formułowanej przez część polityków i mediów tezy, jakoby Jarosław Kaczyński nie dostrzegał rzeczywistego zagrożenia ze strony Rosji.
Podstawowym zagrożeniem jest polityka Federacji Rosyjskiej, ale są też wyzwania w Unii Europejskiej. Te wyzwania obserwujemy w UE np. politykę migracyjną czy Zielonego Ładu
— wyjaśnił.
Marcin Przydacz podkreślił, że Unia Europejska ma wiele pozytywów, przy czym chęć dominacji przejawiana przez Niemcy stanowi wyzwanie dla Polski.
Spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy
Szef BPM pytany był również o doniesienia „Gazety Wyborczej”, że prezydent RP Karol Nawrocki, mimo wyraźnych sygnałów ze strony Ukrainy, nie ma zamiaru odwiedzić prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie.
Jeśli pan prezydent Zełenski chce zobaczyć Karola Nawrockiego, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wsiadł w pociąg i przyjechał do Warszawy na spotkanie
— wskazał Przydacz.
Dopytywany, czy nie jest tak, że to Nawrocki - zważywszy na większe doświadczenie polityczne Zełenskiego - powinien złożyć wizytę w Kijowie, minister odparł, że jest to zasadą w dyplomacji często, lecz nie zawsze. Jako przykład wskazał przywódców państw bałtyckich, którzy pierwsi składali wizytę w Polsce.
Czy jest jednak szansa na wizytę prezydenta RP w Kijowie?
Nie wiem, zobaczymy, jak dialog polsko-ukraiński się potoczy, wszystko będzie też zależało od konkretów, co się będzie działo w dialogu historycznym, co się będzie działo w dialogu gospodarczym, będziemy planować te działania na przyszłość, ale w zależności też od postępów w tych sprawach, na których prezydentowi zależy
— podkreślił Marcin Przydacz.
Gdybym miał w jakikolwiek sposób podpowiadać stronie ukraińskiej, jak tutaj doprowadzić do bliższych kontaktów, to posuwałbym te sprawy konkretne naprzód, na przykład w tematyce historycznej
— dodał.
Minister ocenił, że w takiej sytuacji wizyta głowy państwa mogłaby być odczytywana jako pewnego rodzaju finał danego procesu, a nie początek.
Szef BPM zaznaczył przy tym, że po obu stronach pojawiło się formalne zaproszenie.
