„Jeśli szukać jakiegoś innego wytłumaczenia, niż emocjonalne, no to chyba tylko takie, że nie zrozumiał kompletnie, czym jest ten kongres programowy Prawa i Sprawiedliwości” – tak Jacek Sasin podsumował krytyczny wpis Sławomira Mentzena nt. kongresu PiS.
Kongres PiS, który odbył się 24 i 25 października w Katowicach, spotkał się z krytyką ze strony Sławomira Mentzena. W swoim wpisie na portalu X lider Konfederacji przekonuje, że mamy do czynienia z „socjalistycznym programem”.
Coroczna waloryzacja 800+, bony mieszkaniowe na 100k zł za trzecie dziecko, dochód podstawowy 500 zł dla każdego, likwidacja kwoty wolnej, czterodniowy tydzień pracy dla seniorów, gwarancja wkładu własnego i wiele innych podobnych pomysłów znajduje się w pokazanym dziś socjalistycznym programie PiS
– napisał Mentzen.
Ktoś się dziwi, że nie chcę mieć nic wspólnego z tym planem ostatecznego zrujnowania naszego państwa?
– pytał lider Konfederacji.
Odpowiedź Jacka Sasina
Do sprawy wpisu Mentzena odniósł się na antenie Polsat News Jacek Sasin. Polityk Prawa i Sprawiedliwości mówił o „frustracji” lidera Konfederacji.
Ja się nawet trochę nie dziwię panu posłowi Mentzenowi, bo musi być potężnie sfrustrowany i zaniepokojony tym, że PiS jak zwykle chce przygotować na wybory bardzo konkretną propozycję programową, a nie zestaw haseł, które w dużej mierze nie są możliwe do zrealizowania, albo gdy się je zrealizuje to doprowadzi się do potężnej zapaści państwa
– stwierdził.
Haseł opartych o jakieś wyobrażenia ultra liberalne, które nigdzie w świecie nie funkcjonują, w żadnym kraju, więc naprawdę proponowałbym zejść na ziemię. Jeśli szukać jakiegoś innego wytłumaczenia, niż emocjonalne, no to chyba tylko takie, że nie zrozumiał kompletnie, czym jest ten kongres programowy Prawa i Sprawiedliwości
– dodał Sasin.
