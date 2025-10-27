Prezydent podpisze wyższy CIT dla banków? Zbigniew Bogucki komentuje: "I to jest coś absolutnie niebywałego..."

Czy prezydent Nawrocki podpisze ustawę o wyższym podatku CIT dla banków? Głos w tej sprawie zabrał szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. „Nie może być tak, że wymagamy płacenia podatków od statystycznego Kowalskiego czy małej firmy, a z drugiej strony pobłażamy korporacjom zagranicznym, wielkim bankom” – mówił w rozmowie z money.pl.

Szef Kancelarii Prezydenta RP pytany był w rozmowie z money.pl o to, czy prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę wprowadzająca wyższy podatek CIT dla banków.

Bogucki przypomniał, że prezydent w kampanii wyborczej zapewnił Polaków, że nie dołoży ręki do podnoszenia podatków.

Natomiast jeżeli mamy do czynienia z dużymi podmiotami, dysponującymi olbrzymimi środkami, w sposób niesymetryczny dokładającymi się do budżetu państwa, to jest to nieco inna sytuacja. Nie może być tak, że wymagamy płacenia podatków od statystycznego Kowalskiego czy małej firmy, a z drugiej strony pobłażamy korporacjom zagranicznym, wielkim bankom, które praktycznie w ogóle nie płacą podatków w Polsce lub płacą je w wymiarze nieadekwatnym do skali zysków

– powiedział Bogucki.

Polacy poniosą koszty?

Prowadzący rozmowę dziennikarze przywołali słowa Prezesa Związku Banków Polskich, który miał ostrzegać, że wprowadzenie wyższego podatku spowoduje przerzucenie kosztów na klientów.

I to jest coś absolutnie niebywałego, że instytucje, które generują gigantyczne zyski, przy zapowiedzi jakiegokolwiek większego udziału w dokładaniu się do budżetu państwa, mówią: „przerzucimy to na zwykłego Kowalskiego”. To niech tak pan prezes powie zwykłemu Janowi Kowalskiemu czy Krystynie Nowak. Myślę, że Polacy to bardzo jasno ocenią

– odparł Bogucki.

Szef Kancelarii Prezydenta RP zwrócił też uwagę na rolę rządu RP.

Tym bardziej, że jeżeli spojrzymy na sektor bankowy, to kapitał zagraniczny jest w odwrocie, mamy wielkie polskie banki. Więc powstaje pytanie, czy rząd podziela ten pogląd wyrażony przez pana prezesa? Ponieważ to rząd obsadza rady nadzorcze i zarządy banków z udziałem Skarbu Państwa i ma często decydujący wpływ na ich funkcjonowanie i decyzje. Czy zatem rząd chce przerzucić te obciążenia znowu na zwykłych Polaków?

– pytał.

Jak rząd zaproponuje rozwiązania, to pan prezydent oczywiście się do nich bardzo rzeczowo odniesie

– dodał.

mly/money.pl

