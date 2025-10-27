Czy prezydent Nawrocki podpisze ustawę o wyższym podatku CIT dla banków? Głos w tej sprawie zabrał szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. „Nie może być tak, że wymagamy płacenia podatków od statystycznego Kowalskiego czy małej firmy, a z drugiej strony pobłażamy korporacjom zagranicznym, wielkim bankom” – mówił w rozmowie z money.pl.
Szef Kancelarii Prezydenta RP pytany był w rozmowie z money.pl o to, czy prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę wprowadzająca wyższy podatek CIT dla banków.
Bogucki przypomniał, że prezydent w kampanii wyborczej zapewnił Polaków, że nie dołoży ręki do podnoszenia podatków.
Natomiast jeżeli mamy do czynienia z dużymi podmiotami, dysponującymi olbrzymimi środkami, w sposób niesymetryczny dokładającymi się do budżetu państwa, to jest to nieco inna sytuacja. Nie może być tak, że wymagamy płacenia podatków od statystycznego Kowalskiego czy małej firmy, a z drugiej strony pobłażamy korporacjom zagranicznym, wielkim bankom, które praktycznie w ogóle nie płacą podatków w Polsce lub płacą je w wymiarze nieadekwatnym do skali zysków
– powiedział Bogucki.
Polacy poniosą koszty?
Prowadzący rozmowę dziennikarze przywołali słowa Prezesa Związku Banków Polskich, który miał ostrzegać, że wprowadzenie wyższego podatku spowoduje przerzucenie kosztów na klientów.
I to jest coś absolutnie niebywałego, że instytucje, które generują gigantyczne zyski, przy zapowiedzi jakiegokolwiek większego udziału w dokładaniu się do budżetu państwa, mówią: „przerzucimy to na zwykłego Kowalskiego”. To niech tak pan prezes powie zwykłemu Janowi Kowalskiemu czy Krystynie Nowak. Myślę, że Polacy to bardzo jasno ocenią
– odparł Bogucki.
Szef Kancelarii Prezydenta RP zwrócił też uwagę na rolę rządu RP.
Tym bardziej, że jeżeli spojrzymy na sektor bankowy, to kapitał zagraniczny jest w odwrocie, mamy wielkie polskie banki. Więc powstaje pytanie, czy rząd podziela ten pogląd wyrażony przez pana prezesa? Ponieważ to rząd obsadza rady nadzorcze i zarządy banków z udziałem Skarbu Państwa i ma często decydujący wpływ na ich funkcjonowanie i decyzje. Czy zatem rząd chce przerzucić te obciążenia znowu na zwykłych Polaków?
– pytał.
Jak rząd zaproponuje rozwiązania, to pan prezydent oczywiście się do nich bardzo rzeczowo odniesie
– dodał.
mly/money.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744176-prezydent-podpisze-wyzszy-cit-dla-bankow-bogucki-komentuje
