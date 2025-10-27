Po zarejestrowaniu nowej nazwy ugrupowania i statutu Koalicja Obywatelska rozpocznie proces wyboru nowych władz. Według polityków, z którymi rozmawiała PAP, przywództwo Donalda Tuska w KO wydaje się być przesądzone i niepodważalne, a żaden inny kandydat nie zagrozi jego pozycji.
Podczas Konwencji Krajowej Platforma Obywatelska zaprosiła do swojego grona działaczy Nowoczesnej i Inicjatywy Polska i zmieniła się w Koalicję Obywatelską. Zmiana statutu i nazwy partii muszą być teraz zarejestrowane w ewidencji partii politycznych. Następnie partia wyłoni nowe władze: od kół, po powiaty, regiony i szczebel centralny. Do czasu wyboru nowych władz swoje obowiązki pełni dotychczasowe kierownictwo.
Lider PO (po rejestracji KO) premier Donald Tusk oświadczył w niedzielę, że będzie ubiegać się o przewodniczenie partii.
Podobno mam nawet jakieś szanse. Nigdy nie można przesądzać, ale mówią, że mam szanse
— zażartował.
Wiceszef PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, pytany przez PAP o przywództwo Donalda Tuska w nowej Koalicji Obywatelskiej, odparł, że ta sprawa wydaje się przesądzona.
Zaczynamy cały proces wyborczy po tym, jak zostanie zarejestrowana nowa partia. Zaczynamy od kół, później powiaty, później regiony, a następnie wybór przewodniczącego. Ja nie słyszałem, żeby były jakiekolwiek inne kandydatury
— powiedział Trzaskowski.
Kto zastępcą Tuska?
Dopytywany, czy sam pozostanie wiceprzewodniczącym partii, wskazał, że kwestia wyboru nowych władz ugrupowania będzie jeszcze omawiana.
Inny z polityków przyznał w rozmowie z PAP, że nawet jeśli byliby inni kandydaci, nie zagroziliby pozycji Donalda Tuska w partii.
B. marszałek Senatu Tomasz Grodzki podkreślił, że kierowanie Koalicją Obywatelską przez Tuska jest przesądzone i niepodważalne. Przekazał też, że prezydium partii zostanie poszerzone tak, by politycy likwidowanych ugrupowań: Nowoczesnej i Inicjatywy Polska znaleźli swoje miejsce we władzach.
Rzecznik rządu, dotychczas szef Nowoczesnej, Adam Szłapka pytany, czy będzie wiceprzewodniczącym KO, wskazał, że zależeć to będzie od przeprowadzanych w partii wyborów. Dodał, że jest „zawsze dobrej myśli w każdej sprawie”.
Zgodnie z nowym statutem partii, działacze Nowoczesnej i Inicjatywy Polska do 30 czerwca przyszłego roku będą mogli wypełnić deklarację członkowską - tym samym zostaną przyjęci w poczet członków KO. Od razu będzie im przysługiwać prawo do wzięcia udziału w głosowaniach na nowe władze.
Ich wybory mają się odbyć nie później niż w ciągu 45 dni od zatwierdzenia przez sąd zmiany nazwy i statutu w ewidencji partii politycznych.
Szef Koalicji Obywatelskiej ma zostać wybrany w styczniu przez wszystkich członków partii.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Gliński gotowy założyć się z Tuskiem: Pan nie przedłuży swojej władzy w 2027 r. Polacy pana wywiozą na taczkach
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744170-nikt-mu-nie-zagrozi-peany-pochwalne-politykow-ko-nt-tuska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.