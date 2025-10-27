Minister Waldemar Żurek powiedział w Łodzi, że za kilka dni chciałby przedstawić projekt ustawy o KRS, która do grudnia powinna przejść przez proces legislacyjny. Dodał też, że przygotowuje akt prawny, który umożliwi powrót do zawodu sędziom, którzy odeszli w stan spoczynku w czasach PiS.
Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek, podczas w odbywających się w Łodzi Igrzysk Wolności powiedział, że przygotowuje akt prawny, który umożliwi powrót do zawodu sędziom, którzy odeszli od orzekania w czasach PiS, przechodząc w stan spoczynku lub KRS odmówiła im prawa do pozostania w stanie sędziowskim.
Zaobserwowaliśmy fatalną praktykę, że kiedy sędziowie chcieli przedłużyć swoje funkcjonowanie i składali taki wniosek do KRS, ta odmawiała im tego prawa jeśli miał zdjęcie w koszulce „Konstytucja”, czy podpisał jakiś apel do instytucji międzynarodowej w czasach walki o praworządność. Pamiętam też moje koleżanki z sądu, które miały dość atmosfery za czasów ministra Ziobro i kiedy osiągnęły wiek emerytalny, uciekały w stan spoczynku
— powiedział minister.
Wyjaśnił, że sędziowie mają taką możliwość, kiedy skończą określony wiek, ale są sprawni fizycznie i intelektualnie oraz chcą dalej pracować, mogą wystąpić z takim wnioskiem. Waldemar Żurek zwrócił uwagę, że aby ci sędziowie mogli wrócić na stanowiska sędziowskie potrzebna jest ustawa.
Mam projekt takiej ustawy i chcę tych ludzi zachęcić do powrotu. Chcę, żeby nie tylko młodzi ludzie przychodzili do sądów, ale stawiam też na tych doświadczonych, którzy odeszli
— powiedział Żurek.
Projekt ustawy o KRS
Waldemar Żurek dodał, że w ciągu kilku dni chciałby też przedstawić projekt ustawy o KRS, która do grudnia powinna przejść przez proces legislacyjny.
Minister poinformował ponadto, że ma akceptację koalicjantów na pomysł, aby w niektórych przypadkach Urzędy Stanu Cywilnego mogły prowadzić sprawy rozwodowe zamiast sądów.
Po co iść do sądu, jeśli dwoje ludzi chce rozwiązać małżeństwo, a nie ma dzieci. W sądzie trwa to długo i dużo kosztuje emocjonalnie. Można to załatwić w USC
— ocenił minister. Podkreślił, że warunkiem udzielenia rozwodu przez Urząd byłoby nieorzekanie o winie i brak dzieci.
Żurek zapowiedział też przyspieszenie digitalizacji sądów. W drobnych sprawach już wkrótce możliwe byłoby załatwianie spraw w formie elektronicznej.
Mam już projekty i ludzi, którzy będą ten projekt wprowadzać w życie
— powiedział minister podkreślając, że dla obywatela, który przychodzi do sądu, sprawiedliwość na którą czeka wiele lat jest fikcją.
Niepowtarzalną okazję na przyspieszenie spraw w sądach miał Zbigniew Ziobro. Miał na to 8 lat i prezydenta, który podpisałby mu ustawy. Tymczasem czas rozstrzygania spraw wydłużył się, a nie skrócił. To znaczy, że chodziło tylko o skok na wymiar sprawiedliwości
— podkreślił Żurek.
Igrzyska Wolności trwały w Łodzi od piątku. Odbyło się prawie 170 dyskusji i spotkań, w których brało udział kilkuset prelegentów. Wśród gości trzydniowego (od piątku do niedzieli) wydarzenia pod hasłem „Czas niepewności” pojawili się m.in. George Clooney, Georgi Gospodinow, Szczepan Twardoch, Megan Nolan, Marek Kondrat, a w panelach dyskusyjnych wzięli udział m.in. ministrowie spraw zagranicznych, finansów i sprawiedliwości.
