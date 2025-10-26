TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Gliński gotowy założyć się z Tuskiem: Pan nie przedłuży swojej władzy w 2027 r. Polacy pana wywiozą na taczkach

autor: wPolsce24

Tusk nie przedłuży swojej władzy w 2027 roku. Bardzo chętnie się z tym panem założę, że nie przedłuży on swojej władzy w 2027 roku. Polacy, być może nawet wcześniej, wywiozą pana wcześniej na taczkach, bo nie można bez końca i bezkarnie ludzi oszukiwać. Polacy nie są tak naiwni, aby nabierać się cały czas na tą samą piosenkę” - powiedział na antenie wPolsce24 prof. Piotr Gliński, były minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Gliński na antenie wPolsce24 mówił o pełnym nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości wystąpieniu Tuska podczas konwencji zjednoczeniowej Koalicji Obywatelskiej.

Tusk nie ma żadnej innej opcji poza opcją dojścia do władzy na oszustwach, bo obiecywał różne rzeczy i ich bezczelnie nie zrealizował. Cały czas za pomocą hejtu i nienawiści, którą od 20 lat wprowadza do polskiego życia publicznego, próbuje rządzić dzieląc Polskę, tworząc grupę swoich wyznawców, jak w sekcie, którzy karmią się tą złą emocją, nienawiścią. Niszcząc polską demokrację, ale przede wszystkim niszcząc polską wspólnotę

— podkreślił.

To jest polityk, który w ten sposób uprawia politykę. Niestety, on się utrzymuje na powierzchni tej polityki tylko i wyłącznie z uwagi na olbrzymie wsparcie niemieckie, zachodnie przede wszystkim, ale także wsparcie „głębokiego” państwa postkomunistycznego, które, niestety, powstało po 1989 r. i zatruło III RP swoimi interesami, które z polskim interesem nie mają nic wspólnego

— dodał.

Gliński stwierdził, że Tusk, w jego opinii, „realizuje politykę obcych państwa”.

On realizuje politykę obcych państw. To nie tylko moja opinia. Tusk zaorał polskie stocznie, był przeciwko wielu polskim interesom w gospodarce, kulturze, edukacji

— przypomniał.

Cały czas mieszają w kotle propagandy”

Odnosząc się do połączenia Platformy Obywatelskiej z Nowoczesną i Inicjatywą Polską, Gliński stwierdził, że „nie wie po co to było”.

Nie wiem po co to było. Łączenie z czymś, co nie istnieje jest bezsensowne. (…) To jest element manipulacji politycznej. Oni nawet nie administrują Polską, a cały czas mieszają w kotle propagandy. Cały czas wrzucają jakieś nowe treści, ogłupiają ludzi. Niestety, część społeczeństwa daje się na to nabierać

— powiedział.

Gliński przyznał, że może się założyć z Tuskiem o to, że ten „nie przedłuży swojej władzy w 2027 roku”.

Tusk nie przedłuży swojej władzy w 2027 roku. Bardzo chętnie się z tym panem założę, że nie przedłuży on swojej władzy w 2027 roku. Polacy, być może nawet wcześniej, wywiozą pana wcześniej na taczkach, bo nie można bez końca i bezkarnie ludzi oszukiwać. Polacy nie są tak naiwni, aby nabierać się cały czas na tą samą piosenkę.

— powiedział.

kk/Telewizja wPolsce24

