„Dobra rodzina to jest to środowisko, w którym człowiek tak naprawdę jest szczęśliwy. Nie ma innego środowiska, w którym człowiek tak dobrze się czuje, jak w rodzinie. I pokazujmy rzeczywiście, że te więzy rodzinne i rodziny wielodzietne to jest spełnienie się osób. To jest naprawdę szczęście” - mówiła Maria Kurowska, posłanka PiS na antenie Telewizji wPolsce24.
Gośćmi poranka Telewizji w Polsce24 były kobiety, matki, autorki książki „Bezpotomni”, który mówiły m.in. o tym, dlaczego młodzi Polacy nie chcą mieć dzieci.
Czas na zwrot
Ich słowa skomentowała na antenie Telewizji wPolsce24 Maria Kurowska, posłanka PiS.
Myślę, że to były cenne głosy
— wskazała.
Rzeczywiście wszystko od takiej strony materialnej, aby te dzieci się rodziły, aby ich przybywało, to my zrobiliśmy wiele i okazuje się, że efekt nie jest taki, jak oczekiwaliśmy, chociaż myślę, że on jest i byłoby nas jeszcze mniej, gdyby nie było 500 plus czy 800 plus
— mówiła.
Musi nastąpić zwrot w innym kierunku. Dobra rodzina to jest to środowisko, w którym człowiek tak naprawdę jest szczęśliwy. Nie ma innego środowiska, w którym człowiek tak dobrze się czuje, jak w rodzinie. I pokazujmy rzeczywiście, że te więzy rodzinne i rodziny wielodzietne to jest spełnienie się osób. To jest naprawdę szczęście
— wyjaśniła.
To oczywiście też trud, ale kto powiedział, że trud jest przeciwny szczęściu. To czasem okupione jest ciężką pracą, ale to nam daje poczucie wzrostu. To jest coś wewnątrz, co nas uskrzydla i daje wewnętrzne poczucie szczęścia
— podkreśliła Maria Kurowska.
Musimy nie tylko pokazać piękno rodziny, ale całkowicie zmienić myślenie, że rodzina to nie jest tylko trud, wydatek, to jest po prostu szczęście
— zaznaczyła.
