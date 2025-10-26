Premier Donald Tusk zapowiedział, że w Polsce powstanie Centrum Operacji Satelitarnych, które ma odpowiadać na potrzeby sektora kosmicznego, ale i bezpieczeństwa kraju. Szef rządu poinformował też, że będzie się ubiegać o przewodniczenie Koalicji Obywatelskiej.
Na wczorajszej konwencji w Warszawie Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska ogłosiły połączenie w jedną partię pod nazwą Koalicja Obywatelska. Dziś politycy i zaproszeni eksperci dyskutowali w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie o wyzwaniach m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa, konkurencyjności gospodarki czy energetyki jądrowej. Zdaniem polityków KO, debaty były wstępem do rozmowy o programie Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.
Centrum Operacji Satelitarnych
Premier podkreślił, że debaty mają praktyczny wymiar. Jako przykład wskazał podjęcie decyzji o powstaniu w Polsce Centrum Operacji Satelitarnych. Uściślił, że decyzja w tej sprawie zapadła po rozmowie na jednym z dzisiejszych paneli, poświęconym rozwojowi sektora kosmicznego.
Rozmawiamy o przyszłości, ale nie z głową w chmurach, tylko patrząc naprawdę odważnie w niebo i podejmując decyzję
— powiedział premier.
Zaznaczył, że Centrum Operacji Satelitarnych jest jednym z najważniejszych potrzeb polskiego sektora kosmicznego, jest też niezbędne z punktu widzenia szeroko pojętego bezpieczeństwa Polski.
Tusk, zapytany, kiedy nowa partia, Koalicja Obywatelska zaprezentuje program wyborczy, podkreślił, że na razie jako premier ma jeszcze „konkretną robotę do wykonania”.
Przed wyborami w 2027 roku będziemy mieli program na kolejną kadencję i z całą pewnością będzie to program, ja jestem o tym przekonany, który sami nazwiecie programem na złotą dekadę Polski, bo naprawdę czeka nas złota dekada
— ocenił szef rządu.
Tusk: „Nikogo nie chcę mamić”
Dodał, że KO będzie bardzo odpowiedzialnie proponowała w Polsce nowe rozwiązania.
Nikogo nie chcę mamić jakimiś obietnicami, tak jak to robił prezes PiS Jarosław Kaczyński i przesadzał wielokrotnie, że sami się później wstydzili tego, co powiedzieli
— stwierdził Tusk.
Zapowiedział, że będzie ubiegać się o przewodniczenie KO.
Podobno mam nawet jakieś szanse. Nigdy nie można przesądzać, ale mówią, że mam szansę
— zażartował.
Wskazał, że szef partii jest wybierany w wyborach bezpośrednich przez członków ugrupowania. Wybory szefa partii zaplanowano na styczeń, wcześniej mają być wyłaniane struktury lokalne.
Premier odniósł się też do dwudniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Określił ją jako „przygotowaną za dość duże pieniądze uroczystą stypę polityczną”.
Widzieliśmy wyraźnie spektakl, jak PiS i prezes Kaczyński zjeżdżają po równi pochyłej. Oni wygłosili kilka takich dość kontrowersyjnych postulatów i obietnic i jeszcze tego samego dnia Mateusz Morawiecki jako pierwszy powiedział: wiecie, to takie fantazje naszych ekspertów. Nawet oni nie są w stanie poważnie potraktować tego, o czym mówili przez te dwa dni
— ocenił Tusk.
Według niego, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz były premier Mateusz Morawiecki rywalizują między sobą, który „bardziej podliże się” jednemu z liderów Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi. Dodał, że jest to „przykry upadek” Jarosława Kaczyńskiego.
Środek ciężkości na prawicy
Tusk wyraził też opinię, że środek ciężkości na prawicy przeniósł się w stronę Konfederacji.
To jest dla mnie poważne wyzwanie. Prezydent Nawrocki (Karol Nawrocki - PAP) będzie głównym politycznym konkurentem w tej wizji Polski, bo on jest bardziej konfederata niż PiS
— powiedział.
Zapewnił też, że nie pozwoli, aby ktokolwiek poróżnił Polskę z Europą, bo to tam jest nasze miejsce. W jego ocenie pierwszym celem PiS i Konfederacji będzie wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Skomentował w ten sposób słowa prezesa PiS, że „Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi razem z nimi”.
Dzisiejsze debaty zorganizował Instytut Obywatelski, think-tank polityczny stanowiący eksperckie zaplecze PO. Premier powiadomił, że jednym z elementów ofensywy intelektualnej i programowej KO będzie „przywrócenie do życia” Instytutu Obywatelskiego. Dodał, że razem z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim i prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim przygotują nowy zespół ludzi, który będzie dobrze odpowiadał wyzwaniom przyszłości.
W panelach wzięli udział m.in. wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, minister Andrzej Domański, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna, wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak oraz wiceszefowa MEN Katarzyna Lubnauer.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— TYLKO U NAS. Marek Suski bez ogródek o różnicach między konwencjami PiS a KO: Mówiliśmy o tym, co jest potrzebne Polsce
— Tusk namawia do zniesienia dwukadencyjności w samorządach. Odpowiedź Zandberga nie pozostawia wątpliwości
— TYLKO U NAS. Rybińska o zmianie nazwy partii Tuska: To malowanie walącej się kamienicy świeżą farbą. Oni są zdesperowani
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744147-co-probuje-przykryc-kolejna-zapowiedz-tuska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.