Widzieliśmy wyraźnie spektakl, jak PiS i Jarosław Kaczyński zjeżdżają po równi pochyłej - powiedział dziś premier Donald Tusk odnosząc się do konwencji programowej PiS w Katowicach. Premier określił konwencję jako „przygotowaną za dość duże pieniądze uroczystą stypę polityczną”.
Donald Tusk rozmawiał z dziennikarzami na konferencji prasowej podczas programowej części Konwencji PO w Warszawie, podczas której Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska oficjalnie ogłosiły połączenie w jedną partię pod nazwą Koalicja Obywatelska.
„Stypa polityczna”
Premier został zapytany ocenę odbywającej się wczoraj i dziś w Katowicach konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości.
Nie będę się znęcał nad Kaczyńskim, ale chyba wszyscy to widzicie. Przygotował za dość duże pieniądze - wiemy skąd wzięli te pieniądze - uroczystą swoją stypę polityczną
— stwierdził.
Widzieliśmy wyraźnie spektakl, jak PiS i Kaczyński zjeżdżają po równi pochyłej. Oni wygłosili kilka takich dość kontrowersyjnych postulatów i obietnic i jeszcze tego samego dnia Mateusz Morawiecki jako pierwszy powiedział: wiecie, to takie fantazje naszych ekspertów. Nawet oni nie są w stanie poważnie potraktować tego, o czym mówili przez te dwa dni
— mówił.
Podchody pod Mentzena? Serio?
Zdaniem Tuska, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz były premier Mateusz Morawiecki rywalizują między sobą, który „bardziej podliże się” liderowi Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi.
Przykry upadek. To jest mój polityczny przeciwnik od wielu, wielu lat - mówię o Kaczyńskim - ale nawet mi jest przykro oglądać, jak nisko upadł. I jeszcze w dodatku sfinansował, żeby ten upadek był tak efektowny
— ocenił.
Według premiera wiadomo, gdzie się przeniósł środek ciężkości na prawicy.
To jest dla mnie poważne wyzwanie. Prezydent Nawrocki będzie głównym politycznym konkurentem w tej wizji Polski, bo on jest bardziej konfederata niż PiS
— powiedział podczas wystąpienia.
Najwidoczniej braki programowe KO są tak ogromne, że Donald Tusk nie ma innego tematu, jak tylko atakować w słabym stylu opozycję i jej lidera.
