Donald Tusk postanowił przychylić się do woli Polskiego Stronnictwa Ludowego i zaczął namawiać do poparcia pomysłu zniesienia dwukadencyjności. Dostał jednoznaczną odpowiedź od Adriana Zandberga.
Tusk rozmawiał z dziennikarzami na konferencji prasowej podczas programowej części Konwencji PO w Warszawie, podczas której Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska oficjalnie ogłosiły połączenie w jedną partię pod nazwą Koalicja Obywatelska.
W pewnym momencie Tusk nawiązał do kwestii pomysłu zniesienia dwukadencyjności w samorządach.
Gorąco namawiam wszystkich bez wyjątku, ze wszystkich partii - odwołajcie tę niemądrą decyzję PiS-u odnośnie dwukadencyjności w samorządach i pozwólcie ludziom wybierać swoich gospodarzy
– powiedział.
Odpowiedź Zandberga
Do jego słów odniósł się na platformie X Adrian Zandberg. Odpowiedź współprzewodniczącego partii Razem jest zdecydowanie jednoznaczna.
Nie
– napisał Zandberg.
