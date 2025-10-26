Tusk namawia do zniesienia dwukadencyjności w samorządach. Odpowiedź Zandberga nie pozostawia wątpliwości

Donald Tusk postanowił przychylić się do woli Polskiego Stronnictwa Ludowego i zaczął namawiać do poparcia pomysłu zniesienia dwukadencyjności. Dostał jednoznaczną odpowiedź od Adriana Zandberga.

Tusk rozmawiał z dziennikarzami na konferencji prasowej podczas programowej części Konwencji PO w Warszawie, podczas której Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska oficjalnie ogłosiły połączenie w jedną partię pod nazwą Koalicja Obywatelska.

W pewnym momencie Tusk nawiązał do kwestii pomysłu zniesienia dwukadencyjności w samorządach.

Gorąco namawiam wszystkich bez wyjątku, ze wszystkich partii - odwołajcie tę niemądrą decyzję PiS-u odnośnie dwukadencyjności w samorządach i pozwólcie ludziom wybierać swoich gospodarzy

– powiedział.

Odpowiedź Zandberga

Do jego słów odniósł się na platformie X Adrian Zandberg. Odpowiedź współprzewodniczącego partii Razem jest zdecydowanie jednoznaczna.

Nie

– napisał Zandberg.

