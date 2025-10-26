„Prezydent powiedział, że to on będzie decydował, kto w Polsce łamie konstytucję i kto zostaje sędzią. O tym decyduje prawo. Wydaje mi się, że to niezrozumienie jego roli, ale ja będę wyciągał rękę do Kancelarii Prezydenta” - wskazywał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w Polsat News.
Szef resortu sprawiedliwości był pytany w Polsat News o jego plan naprawy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Waldemar Żurek przyznał, że istnieje pomysł na „uzdrowienie” KRS, choć zaznaczył przy tym, że cześć rządzącej koalicji nie chce się na to zgodzić i dąży do przywrócenia dawnej ustawy w tej sprawie.
Ja mam plan A i B (…). Będzie projekt ustawy, który pokażemy opinii publicznej i wdrożymy w tryb parlamentarny. Chcielibyśmy, żeby prezydent oraz jego otoczenie pochyliło się nad tym projektem. Robimy to także po to, żeby pokazać naszym wyborcom, że mamy gotowe rozwiązania
— powiedział Żurek.
Wyciąganie ręki do prezydenta
Minister sprawiedliwości stwierdził, że będzie się starał rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim, aby nie wetował nowych rozwiązań.
Niestety musimy się z tym w polityce pogodzić, że te weta się zdarzają, one są coraz częstsze i mam takie wrażenie, po wysłuchaniu orędzia prezydenta, że jednak silnie obrócił się on do swojego obozu. Ten obóz jest w opozycji i czeka, żeby przejąć władzę. Po co? Choćby po to, żeby nie rozliczyć tych afer
— mówił.
Jak prezydent powiedział, że to on będzie decydował, kto w Polsce, według niego łamie konstytucję i kto zostaje sędzią, to o tym decyduje prawo. Wydaje mi się, że tu jest niezrozumienie jego roli, ale ja będę wyciągał rękę do kancelarii
— uzupełnił.
Minister sprawiedliwości odniósł się też do dawniejszych sytuacji ze sporem o prerogatywy prezydenckie w czasach, gdy głową państwa był Lech Kaczyński, który nie chciał się zgodzić na nominacje dla niektórych sędziów.
To jest spór, który dalej jest w Trybunale Europejskim. Czekam aż Trybunał go rozpozna
— zaznaczył Waldemar Żurek.
Nakręcanie sprawy Pegasusa
Minister Żurek zapewniał też, że sprawa rozliczenia kwestii Pegasusa się nie zakończyła.
Zarzuty w sprawie zakupu i stosowania tego oprogramowania będą stawiane kolejnym osobom
— powiedział Waldemar Żurek.
Odpowiedział też Michałowi Wosiowi, który zarzucił mu stosowanie represji w kontekście nałożonych na niego środków zapobiegawczych.
Nie został aresztowany, więc mógłby sprzedać majątek i wyjechać na Węgry
— wskazywał szef MS.
maz/Polsat News
