Pokrętna taktyka. Minister Żurek odgraża się ws. Pegasusa. Opowiada też o prezydencie: Wydaje mi się, że tu jest niezrozumienie jego roli

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Waldemar Żurek / autor: Fratria
Waldemar Żurek / autor: Fratria

Prezydent powiedział, że to on będzie decydował, kto w Polsce łamie konstytucję i kto zostaje sędzią. O tym decyduje prawo. Wydaje mi się, że to niezrozumienie jego roli, ale ja będę wyciągał rękę do Kancelarii Prezydenta” - wskazywał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w Polsat News.

Szef resortu sprawiedliwości był pytany w Polsat News o jego plan naprawy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Waldemar Żurek przyznał, że istnieje pomysł na „uzdrowienie” KRS, choć zaznaczył przy tym, że cześć rządzącej koalicji nie chce się na to zgodzić i dąży do przywrócenia dawnej ustawy w tej sprawie.

Ja mam plan A i B (…). Będzie projekt ustawy, który pokażemy opinii publicznej i wdrożymy w tryb parlamentarny. Chcielibyśmy, żeby prezydent oraz jego otoczenie pochyliło się nad tym projektem. Robimy to także po to, żeby pokazać naszym wyborcom, że mamy gotowe rozwiązania

— powiedział Żurek.

Wyciąganie ręki do prezydenta

Minister sprawiedliwości stwierdził, że będzie się starał rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim, aby nie wetował nowych rozwiązań.

Niestety musimy się z tym w polityce pogodzić, że te weta się zdarzają, one są coraz częstsze i mam takie wrażenie, po wysłuchaniu orędzia prezydenta, że jednak silnie obrócił się on do swojego obozu. Ten obóz jest w opozycji i czeka, żeby przejąć władzę. Po co? Choćby po to, żeby nie rozliczyć tych afer

— mówił.

Jak prezydent powiedział, że to on będzie decydował, kto w Polsce, według niego łamie konstytucję i kto zostaje sędzią, to o tym decyduje prawo. Wydaje mi się, że tu jest niezrozumienie jego roli, ale ja będę wyciągał rękę do kancelarii

— uzupełnił.

Minister sprawiedliwości odniósł się też do dawniejszych sytuacji ze sporem o prerogatywy prezydenckie w czasach, gdy głową państwa był Lech Kaczyński, który nie chciał się zgodzić na nominacje dla niektórych sędziów.

To jest spór, który dalej jest w Trybunale Europejskim. Czekam aż Trybunał go rozpozna

— zaznaczył Waldemar Żurek.

Nakręcanie sprawy Pegasusa

Minister Żurek zapewniał też, że sprawa rozliczenia kwestii Pegasusa się nie zakończyła.

Zarzuty w sprawie zakupu i stosowania tego oprogramowania będą stawiane kolejnym osobom

— powiedział Waldemar Żurek.

Odpowiedział też Michałowi Wosiowi, który zarzucił mu stosowanie represji w kontekście nałożonych na niego środków zapobiegawczych.

Nie został aresztowany, więc mógłby sprzedać majątek i wyjechać na Węgry

— wskazywał szef MS.

CZYTAJ TEŻ:

Tak Polacy oceniają działalność ministra Waldemara Żurka! Elektorat PiS i Konfederacji nie ma żadnych złudzeń. SONDAŻ

Tusk i Żurek zaczęli grę o podporządkowanie sobie TK. Pilnie potrzebują organu sankcjonującego ich bezprawie

Żurek wchodzi na Facebook. Opowiada o „autorytaryzmie” i… próbuje dowcipkować. „Żurek nie jest zupą pomidorową”

maz/Polsat News

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych