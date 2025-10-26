„Donald Tusk jest ekspertem w tym, w jaki sposób wzbudzać takie negatywne emocje, w jaki sposób dzielić społeczeństwo, napuszczać ludzi tak naprawdę na siebie. My uważamy, że jednak trzeba się skupić na innych rzeczach” - powiedziała na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Anna Gembicka, komentując konwencje Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. Zakończyła się konwencja PiS. Prezes Kaczyński: Mamy pomysły, to jest nasza siła. Musimy jej użyć i żaden Żurek tego nie powstrzyma
„Każdy obszar został poruszony”
Anna Gembicka wskazała, że „wczorajszy i przedwczorajszy kongres programowy Prawa i Sprawiedliwości to początek dyskusji”.
Zderzyło się wiele różnych propozycji w każdym obszarze, bo począwszy od obronności przez rolnictwo, służbę zdrowia, sprawy społeczne po sprawy dla seniorów. Tak naprawdę każdy obszar został poruszony
— zauważyła.
Mnie bardzo podobało się też to, że zaczęliśmy od takiej dyskusji bardzo podstawowej o naszej tożsamości narodowej i o tym, co zrobić, żeby ta tożsamość narodowa i naród przetrwał także w obliczu tych wyzwań demograficznych
— wskazała poseł PiS.
„PO rozmawiała o swoim wizerunku”
Porównując konwencje PiS i Platformy Obywatelskiej, Anna Gembicka zaznaczyła, że politycy Prawa i Sprawiedliwości rozmawiali o tym, jak pomóc Polakom.
Pan prezes Kaczyński dużo mówił chociażby o zwiększeniu zamożności, o rozwoju, o pewnym impulsie pójścia do przodu, a Platforma rozmawiała po prostu o swoim wizerunku i o tym, jak pomóc sobie, żeby ta popularność rządu Donalda Tuska jednak była trochę wyższa
— oceniła Anna Gembicka.
Widzimy w badaniach, że Polacy są niezadowoleni z tego rządu, że są niezadowoleni czy to z sytuacji w służbie zdrowia. Widzimy coraz większy deficyt budżetowy, coraz większe problemy i tak naprawdę no można powiedzieć, że konwencja Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, jak już teraz się nazywają, chociaż to żadna zmiana, bo już wcześniej tak się określali, to tak naprawdę w dużej mierze była i o wizerunku i o tym, jak bardzo nienawidzą Prawa i Sprawiedliwości
— powiedziała.
„Trzeba się skupić na innych rzeczach”
Podkreśliła, że „Donald Tusk jest ekspertem w tym, w jaki sposób wzbudzać takie negatywne emocje, w jaki sposób dzielić społeczeństwo, napuszczać ludzi tak naprawdę na siebie”.
My uważamy, że jednak trzeba się skupić na innych rzeczach, bo oczywiście emocje są ważne w polityce, tego nikt nie neguje. Natomiast tak jak podkreśla często pan prezes Kaczyński, kiedy my zaczynaliśmy te zwycięskie marsze do władzy, to zaczynaliśmy je zawsze właśnie od konwencji programowych, od takich dyskusji, które miały na celu wypracować ten program i taką ofertę, którą Polacy będą zainteresowani, bo jak bardzo by się nie podgrzewało emocji, to i tak wszystko sprowadzi się do tego, czy Polakom żyje się dobrze, czy nie. A od początku rządów obecnej władzy, nie widać poprawy praktycznie w żadnym sektorze. Nie, przepraszam, działaczom Platformy i PSL-u się poprawiło
— mówiła Anna Gembicka.
CZYTAJ TEŻ:
— Zaskakujący sondaż OGB i konwencje największych partii. Co z tego wynika? Jacek Karnowski: „Wybrzmiała powaga sytuacji”
— TYLKO U NAS. Daniel Obajtek: Tusk i jego ekipa zawarli wszystkie umowy z Rosjanami, jakie mogli zawrzeć. „To jest po prostu patologia polityczna”
— TYLKO U NAS. Rybińska o zmianie nazwy partii Tuska: To malowanie walącej się kamienicy świeżą farbą. Oni są zdesperowani
tt/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744134-gembicka-tusk-ekspertem-we-wzbudzaniu-negatywnych-emocji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.