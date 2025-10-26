„Najpierw reprezentował Nowoczesną, która została właśnie zlikwidowana, jest teraz przedstawicielem Polski 2050, która jest na prostej autostradzie do likwidacji” - powiedział poseł PiS Jan Kanthak, nie zostawiając suchej nitki na pośle Polski 2050 Mirosławie Suchoniu na antenie Polsat News.
Podczas konwencji Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska ogłosiły połączenie w jedną partię - Koalicję Obywatelską.
Surowca ocena
Sprawę na antenie Polsat News skomentował poseł PiS Jan Kanthak.
Jak jest beznadziejna knajpa i jej nie idzie, to, zamiast zmienić kucharzy, bardzo często zmienia się logo i nazwę tej restauracji
— ocenił.
To samo Tusk, tylko że nawet nie zmienił nazwy, bo wszyscy znają Koalicję Obywatelską, bo przecież z tym logiem i hasłem szli do wyborów
— powiedział.
Spięcie
Podczas programu pojawił się także temat konwencja Prawa i Sprawiedliwości.
Myślę, że tym kongresem programowym (…) to PiS obraził swoich wyborców. Drużyna oldboyów, (…) jakieś stare szkapy wyciągnięte z boksów, zaciągnięte do wozów
— grzmiał Mirosław Suchoń z Polski 2050, atakując: Daniela Obajtka, Jacka Kurskiego, Joannę Lichocką, Zbigniewa Ziobrę, Przemysława Czarnka i Julię Przyłębską, którą szyderczo określił mianem „gwiazdy wieczoru”.
Nie ma tam świeżości, nie ma tam pomysłów. Jest jakaś sekta starych, dobrych towarzyszy, którzy wzajemnie poklepują się po plecach i kompletnie nic z tego nie wynika
— mówił.
Na ataki te odpowiedział Jan Kanthak. Stwierdził, że Suchoń jest „mistrzem odchodzących wyborców”, którego zdanie w tej kwestii musi traktować poważnie.
Najpierw reprezentował Nowoczesną, która została właśnie zlikwidowana, jest teraz przedstawicielem Polski 2050, która jest na prostej autostradzie do likwidacji
— zauważył.
