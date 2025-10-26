Jan Kanthak w punkt o końcu Platformy Obywatelskiej: Jak jest beznadziejna knajpa, to zmienia się logo i nazwę

Najpierw reprezentował Nowoczesną, która została właśnie zlikwidowana, jest teraz przedstawicielem Polski 2050, która jest na prostej autostradzie do likwidacji” - powiedział poseł PiS Jan Kanthak, nie zostawiając suchej nitki na pośle Polski 2050 Mirosławie Suchoniu na antenie Polsat News.

Podczas konwencji Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska ogłosiły połączenie w jedną partię - Koalicję Obywatelską.

Surowca ocena

Sprawę na antenie Polsat News skomentował poseł PiS Jan Kanthak.

Jak jest beznadziejna knajpa i jej nie idzie, to, zamiast zmienić kucharzy, bardzo często zmienia się logo i nazwę tej restauracji

— ocenił.

To samo Tusk, tylko że nawet nie zmienił nazwy, bo wszyscy znają Koalicję Obywatelską, bo przecież z tym logiem i hasłem szli do wyborów

— powiedział.

Spięcie

Podczas programu pojawił się także temat konwencja Prawa i Sprawiedliwości.

Myślę, że tym kongresem programowym (…) to PiS obraził swoich wyborców. Drużyna oldboyów, (…) jakieś stare szkapy wyciągnięte z boksów, zaciągnięte do wozów

— grzmiał Mirosław Suchoń z Polski 2050, atakując: Daniela Obajtka, Jacka Kurskiego, Joannę Lichocką, Zbigniewa Ziobrę, Przemysława Czarnka i Julię Przyłębską, którą szyderczo określił mianem „gwiazdy wieczoru”.

Nie ma tam świeżości, nie ma tam pomysłów. Jest jakaś sekta starych, dobrych towarzyszy, którzy wzajemnie poklepują się po plecach i kompletnie nic z tego nie wynika

— mówił.

Na ataki te odpowiedział Jan Kanthak. Stwierdził, że Suchoń jest „mistrzem odchodzących wyborców”, którego zdanie w tej kwestii musi traktować poważnie.

Najpierw reprezentował Nowoczesną, która została właśnie zlikwidowana, jest teraz przedstawicielem Polski 2050, która jest na prostej autostradzie do likwidacji

— zauważył.

