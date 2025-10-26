Politycy PiS Tobiasz Bocheński, Mateusz Kurzejewski i Jan Kanthak zapowiedzieli w Warszawie, że udadzą się do Centrum Nauki Kopernik, gdzie odbywa się druga część konwencji Koalicji Obywatelskiej, by zaproponować rozszerzenie tematów paneli o stan realizacji zapowiedzianych przez ostatnimi wyborami 100 konkretów na 100 dni.
Na konwencji w Warszawie Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska oficjalnie ogłosiły połączenie w jedną partię pod nazwą Koalicja Obywatelska. Konwencja krajowa ma swoją programową kontynuację w niedzielę, politycy KO oraz eksperci w Centrum Nauki Kopernik (CNK) dyskutują pod hasłem „Demokracja równych szans” o wyzwaniach m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa, konkurencyjności gospodarki czy energetyki jądrowej.
Przed CNK politycy PiS: wiceprezes partii Tobiasz Bocheński, wicerzecznik Mateusz Kurzejewski oraz poseł Jan Kanthak zapowiedzieli, że mają propozycję „rozszerzenia tematów”.
Idziemy do środka zaproponować rozszerzenie tematów paneli o stan realizacji 100 konkretów (na 100 dni, Koalicji Obywatelskiej - PAP)
– zapowiedział Kurzejewski.
Politycy PiS nie zostali jednak wpuszczeni.
Chcieliśmy tam wejść i podyskutować z Donaldem Tuskiem, ale niestety nas… nie wpuszczono. Wszyscy wiemy, że już jest straszno, ale Tusk załatwił nam weekend, gdzie jest śmieszno
– poinformował Bocheński.
Odpowiedź na słowa Tuska
Politycy PiS odnieśli się też do słów premiera Donalda Tuska, który w połowie października powiedział, że jego ugrupowanie otrzymało w wyborach „niecałe 31 proc. głosów”, więc „zrobił 1/3 z tego, co obiecał”. - Chyba uczciwy rachunek - mówił na spotkaniu z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie) 15 października, w drugą rocznicę wyborów parlamentarnych.
Kiedy mówiłem przed 15 października, także tutaj, w Piotrkowie: „Głosujcie na mnie. Będę miał władzę, zrobię te 100 rzeczy”. I gdybym miał 100 proc. władzy, byłoby te 100 rzeczy
— powiedział także.
Tusk zapewnił, że rząd krok po kroku będzie podejmować kolejne działania, a w razie potrzeby w planach wprowadzane będą niezbędne zmiany, tak jak ma to miejsce w resorcie sprawiedliwości.
W ocenie Bocheńskiego z miejsca wydarzenia powinno więc „płynąć pytanie, czy z niedzielnych paneli 33 proc. rzeczy zostanie ewentualnie wdrożonych - i które po - nie daj Boże, w to nie wierzymy, ale załóżmy hipotetycznie - ewentualnym zwycięstwie Donalda Tuska w następnych wyborach i uzyskaniu 33 proc. głosów”.
Odnosząc się do sobotnich wystąpień na konwencji KO politycy PiS ocenili, że „nie słyszymy programu dla Polaków”. Przekonywali, że PIS podczas swojej sobotniej konwencji w Katowicach „dyskutowało na temat tego, w jaki sposób zmienić Polskę na lepsze”.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744116-politycy-pis-nie-zostali-wpuszczeni-na-konwencje-ko
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.