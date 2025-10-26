„W konwencji PiS-u podobało mi się to, że nie skończyła się jakimiś konkretnymi ustaleniami, tylko wszyscy zgodzili się, że ‘wiemy, że musimy dorosnąć do wyzwania ocalenia niepodległej Polski’ i to zadanie postawił Jarosław Kaczyński. To wyraźnie wybrzmiało, wybrzmiała powaga sytuacji i świadomość, że w istocie jest to jedyne środowisko polityczne, które to zadanie może udźwignąć” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 jej redaktor naczelny Jacek Karnowski.
Karnowski pytany był m.in. o sondaż przygotowany przez Ogólnopolską Grupę Badawczą. Z badania wynika, że Koalicja Obywatelska cieszy się z poparciem 38 proc., a partia Jarosława Kaczyńskiego niecałych 30 proc. Z kolei gdyby w wyborach obecna koalicja rządząca wystartowała z jednej listy, to według badania mogłaby liczyć na blisko 47 proc. głosów.
Jestem bardzo zdziwiony, bo to pracownia, która dorobiła się pewnej renomy w toku kampanii prezydenckiej, a publikuje coś, co trudno nie traktować jako przygotowanie psychologiczno-marketingowe pod konwencję Platformy. Trzeba mówić o tym sondażu, ale tylko po to, żeby pokazać, że to jest po prostu hucpa. Jeżeli poziom nieufności wobec Tuska jest na poziomie 57 proc., to jakim cudem może on zdobyć 47 proc.?
— pytał Karnowski.
Odnosząc się z kolei do konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się w Katowicach, Karnowski wskazał na ważną rzecz, która podczas niej wybrzmiała.
W konwencji PiS-u podobało mi się to, że nie skończyła się jakimiś konkretnymi ustaleniami, tylko wszyscy zgodzili się, że „wiemy, że musimy dorosnąć do wyzwania ocalenia niepodległej Polski” i to zadanie postawił Jarosław Kaczyński. To wyraźnie wybrzmiało, wybrzmiała powaga sytuacji i świadomość, że w istocie jest to jedyne środowisko polityczne, które to zadanie może udźwignąć. To, co mi się nie podobało to to, że było za dużo paneli. To jest nie do strawienia. Tak jakby wszystkim chciano dać miejsce przy stoliku. Wszystkim i tak nie dano, więc dużo osób jest urażonych, że nie zostało zaproszonych, a wyprodukowano taką ilość kontentu, że było to nie do strawienia
— ocenił.
Odnosząc się z kolei do konwencji Koalicji Obywatelskiej powiedział:
Na konwencji Platformy także wybrzmiało to, co miało wybrzmieć. To jest formacja, która żywi się nienawiścią, kłamstwem. (…) To jest poziom zakłamania nieznany w dziejach nowożytnej demokracji. Musimy mieć świadomość, że oni tacy są, że tak działa ten obóz i oni nic innego nie mają. Przed nami katastrofa finansowa i ona wpłynie na dynamikę polityczną.
Do sondażu OGB odniósł się również Marek Grabowski, założyciel sondażowni Social Changes i prezes Fundacji Mama i Tata.
Sondaże OGB są totalnie dęte. Szef OGB przez całe lata współpracował z Platformą Obywatelską. Nawet w tym ostatnim exit pollu przewidział, że wygra Rafał Trzaskowski, który był dwugodzinnym prezydentem. My przeanalizowaliśmy na czym polega ta różnica, bo też realizowaliśmy badanie i mamy porównanie z wynikami OGB i tam jest bardzo jasna sytuacja. Oni po prostu zaprezentowali surowe dane, odjęli troszkę platformerskim przystawkom, żeby pokazać, że DOnald Tusk ma szansę utrzymać ten obóz
— wyjaśnił.
