„Nienawiść do chrześcijan jest faktem, związanym z pewną kulturą przekazu obecną w mediach, która daje przyzwolenie na tego rodzaju zachowania” - powiedział Zbigniew Ziobro podczas jednego z paneli dyskusyjnych na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach.
„Państwo zamiast reagować, milczy”
Były minister sprawiedliwości wskazał na rosnący z roku na rok problem liczby przestępstw popełnianych przeciwko ludziom wierzącym. Ziobro zaznaczył, że na to niepokojące zjawisko powinno się patrzeć również przez pryzmat pracy państwa, które powinno działać w kierunku minimalizacji tego stanu rzeczy, a przede wszystkim stać na straży wartości demokratycznego kraju, w tym konstytucyjnej wolności religijnej.
Ziobro stwierdził, że obecne władze wręcz dają przyzwolenie na akty agresji wymierzone przeciwko chrześcijanom, a przynajmniej starają się bagatelizować problem i nie zwracać na niego szczególnej uwagi.
Nienawiść do chrześcijan jest faktem, związanym z pewną kulturą przekazu obecną w mediach, która daje przyzwolenie na tego rodzaju zachowania. (…) Brak reakcji państwa na takie zachowania i stanowczych działań prokuratury oraz sądów niestety jest kolejną zachętą (…). Państwo zamiast reagować, milczy
— powiedział.
Wolność religijna, wbrew powszechnemu przekazowi mediów głównego nurtu, nie jest sferą wyłącznie ważną dla ludzi wierzących ani kwestią jakichś przywilejów. To tak naprawdę fundament wolnego społeczeństwa
— zaznaczył.
