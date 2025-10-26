Prof. Bartłomiej Biskup ocenia konwencję PO: "Nie zaprezentowano żadnej wizji, poza tym, że musimy walczyć z PiS-em"

Konwencja Koalicji Obywatelskiej miała przede wszystkim charakter mobilizacyjny – ocenił politolog z Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Bartłomiej Biskup. Zaznaczył, że premier Donald Tusk skupił się na budowaniu jedności i próbie pobudzenia zaangażowania wśród zwolenników.

Jak powiedział PAP dr hab. Bartłomiej Biskup, konwencja, podczas której Platforma Obywatelska, Nowoczesna i Inicjatywa Polska ogłosiły powstanie nowego ugrupowania pod szyldem Koalicji Obywatelskiej, była adresowana przede wszystkim do działaczy i zwolenników tych partii, a jej głównym celem była mobilizacja elektoratu przed nadchodzącymi wyborami.

Była to konwencja o charakterze przede wszystkim mobilizacyjnym i wewnętrznym. Wystąpienie premiera Donalda Tuska odwoływało się wyraźnie do przekazu z kampanii wyborczej w 2023 roku. Widać w nim było także próbę dotarcia do tych wyborców, którzy po dwóch latach rządów KO są rozczarowani niespełnionymi obietnicami. W mojej ocenie przemówienie premiera należy traktować jako próbę pobudzenia zaangażowania i jedności wśród zwolenników

— mówił ekspert.

Brak wizji

Dodał, że podczas przemówień nie padły deklaracje programowe, a przesłanie sprowadzało się głównie do walki z przeciwnikiem politycznym.

Nie zaprezentowano żadnej wizji, poza tym, że musimy walczyć z PiS-em, który wszystko rozkradał i planuje dalej rozkradać Polskę. Na pewno nie było to wydarzenie zaplanowane z myślą o przedstawieniu konkretnych propozycji. Oczywiście za wcześnie jest dzisiaj na wysuwanie jakichś śmiałych tez programowych, jednak można odnieść wrażenie, że ta konwencja została zorganizowana ad hoc

— ocenił politolog.

Jego zdaniem premier skupił się głównie na wywołaniu emocji wśród uczestników. Zaznaczył przy tym, że strategia oparta na emocjach, powielając elementy kampanii z 2023 roku może zmobilizować twardy elektorat, ale niekoniecznie przełoży się na nowych wyborców.

To, co w 2023 roku przyniosło sukces, w obecnej sytuacji może nie być tak skuteczne. W ciągu ostatnich dwóch lat rządów Koalicji Obywatelskiej wyborcy mogli już zmienić swoje postrzeganie polityki i gospodarki

— powiedział Biskup.

