Platforma Obywatelska zorganizowała w Warszawie kuriozalną konwencję krajową, w czasie której PO połączyła się z Nowoczesną i Inicjatywą Polską, tworząc jedna partię o już doskonale znanej nazwie - Koalicja Obywatelska. W czasie wydarzenia przemawiał m.in. premier Donald Tusk. Ważną myśl jednoznacznie kojarzącą sie w Polsce z ks. Jerzym Popiełuszko przypisał… papieżowi Janowi Pawłowi II.
Wszyscy pamiętamy i kochamy te słowa naszego papieża: „Zło dobrem zwyciężaj”
— mówił podczas konwencji do swoich działaczy Donald Tusk, który lubi wybiórczo odwoływać się do wartości chrześcijańskich wtedy, kiedy jest to dla niego wygodne.
Chociaż hasło „Zło dobrem zwyciężaj” wywodzi się z Listu św. Pawła do Rzymian, to w Polsce rozpowszechniło się przede wszystkim za sprawą używania go przez błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę. Później rzeczywiście odwołał się do niego też św. Jan Paweł II, to jednak ks. Popiełuszko powszechnie jest kojarzony jako osoba, która oparła całe swoje życie na tym przesłaniu.
Najpewniej Tusk po prostu się pomylił, przypisując wspomniane hasło „naszemu papieżowi”, zamiast ks. Jerzemu Popiełuszce. Jak widać wybiórcze odwoływanie się do wartości chrześcijańskich i do myśli ważnych polskich duchownych katolickich przez Donalda Tuska nie jest dla niego do końca bezpieczne pod względem politycznym i wizerunkowym.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744093-tusk-na-konwencji-pomylil-jana-pawla-ii-z-ks-popieluszka
