Prezes PiS Jarosław Kaczyński wygłosił mocne wystąpienie na koniec konwencji PiS pod hasłem „Myśląc Polska” w Katowicach. „Musimy osiągnąć poziom najbardziej rozwiniętych państw, bo nam się to należy, bo nasza historia wskazuje na to, że nam się to właśnie należy. Musimy także dlatego, że nie wolno marnować szans, a dziś jest czas marnowania szans, musimy go skończyć i naszą szansę, która może po raz pierwszy pojawiła się w naszych dziejach, wykorzystać” - mówił Jarosław Kaczyński.
Dzisiaj nie mnie tutaj trzeba fetować, chciałem przede wszystkim zwrócić się z podziękowaniem za zorganizowanie tego spotkania do Piotra Glińskiego, ale nie tylko za zorganizowanie, ale także za koncepcję, bo miałem inną, dużo skromniejszą, ale dałem się przekonać. Miałem wiele obaw, ale proszę Państwa, naprawdę wyszło bardzo dobrze. To jest bardzo dobra zapowiedź na przyszłość, przyszłość naszej akcji zmierzającej do zmiany władzy, aby Polska mogła być znów bardzo dobrze rządzona, ale to jest także budowa szansy, a więc dobra zapowiedź dla naszej ojczyzny. Spotkaliśmy się tutaj pod hasłem „Myśląc Polska” i rzeczywiście tutaj o tej Polsce myślano, rozmawiano
— mówił Jarosław Kaczyński.
Prezentowano różne koncepcje, a także wielka wiedzę na temat tego, co dziś w Polsce się dzieje, co trzeba zmienić. To wszystko, co nam jest potrzebne, żeby ten zamysł skonstruowania nowego, wielkiego programu dla Polski. Polska wymaga naprawdę wielkiej zmiany. Tym razem wybory nie mogą być wyborami odnoszące się do ekipy, która ma rządzić, to musi być wybór między dwiema opcjami, które z jednej strony dziś są realizowane i prowadzą do nieszczęścia, a opcjami, które niestety w tej chwili przez rządzących nie są podejmowane, ale mogą prowadzić do wielkiego sukcesu naszego narodu
— zaznaczył prezes PiS.
„Nie wolno marnować szans”
Musimy osiągnąć poziom najbardziej rozwiniętych państw, bo nam się to należy, bo nasza historia wskazuje na to, że nam się to właśnie należy. Musimy także dlatego, że nie wolno marnować szans, a dziś jest czas marnowania szans, musimy go skończyć i naszą szansę, która może po raz pierwszy pojawiła się w naszych dziejach, wykorzystać i możemy to wykorzystać. To spotkanie, te rozmowy wskazują na to, że to nie jest marzenie, bujanie w obłokach, to jest realna możliwość i to nie w odległym czasie, tylko w takim, który nie jest jutrem, ale nie jest też czymś odległym. (…) Ten stan musi być wykorzystany, choć dzisiaj jest źle. Mamy pierwsze zadanie - (…) musimy wygrać wybory, skonstruować program, który będzie temu służył
— podkreślił.
Oni sobie dużo mówią (…), a my pracujemy, robimy, mamy pomysły. To jest nasza największa siła. Tę siłę możemy użyć dla dobra Polski i musimy tej siły użyć. Żaden Żurek, ani inni Żurkowie tego naprawdę nie powstrzymają
— mówił Jarosław Kaczyński.
Musimy doprowadzić do tego wraz z innym by Europa była inna niż dziś, by nie była przeżarta korupcją, różnego rodzaju szalonymi ideologiami, by była zjednoczona w ramach tego dużo większego zjednoczenia całej światowej demokracji w obronie przed ofensywą totalitaryzmu i autorytaryzmu, w obronie przeciwko agresji, tej agresji, którą widzimy w Polsce szczególnie zupełnie z bliska
— powiedział prezes PiS.
„Przed nami bardzo dużo pracy”
Dzisiejsza konwencja otwiera drogę, bo przed nami bardzo dużo pracy. Mówiłem, że możemy i ta konwencja pokazała, że możemy, ale to nie oznacza, że sprawa już się stała. (…) Musimy zorganizować dziesiątki takich mniejszych konferencji w konkretnych sprawach, bo wiele kwestii trzeba doprecyzować, wiele różnic zdań sprowadzić do jakiejś jednej decyzji. To nie zrobi się samo, to trzeba przygotować.
— zaznaczył.
Musimy pracować, pracować i jeszcze raz pracować. (…) Musimy nawiązać bardzo intensywny kontakt ze społeczeństwem, mamy przed sobą objazd wszystkich powiatów, co więcej, jeszcze bardziej ambitny objazd wszystkich gmin. Mamy przed sobą przedsięwzięcia związany naszymi relacjami z młodym pokoleniem, to jest bardzo istotne. (…) Praca, praca i jeszcze raz praca, a najdalej za dwa lata, a może i wcześniej, będziemy mieli tego pozytywne konsekwencje, o tym jestem głęboko przekonany. Szczególnie przekonali mnie ci, którzy dzisiaj zorganizowali w Warszawie inne spotkanie, ważne można powiedzieć. Otóż jedna partia, która niewątpliwie istnieje, jest nawet dużą i silną partią (…), ta partia zjednoczyła się z dwoma innymi, które też istnieją, tylko dyskretnie. Dyskrecja to jest wielka zaleta, zatem nie ma z czego się śmiać. Otóż te dwie partie dyskretne zdecydowały się połączyć z tą jedną niedyskretną i zdecydowano się na nową nazwę - tą samą, która była przedtem. Interesowałem się polityką od dzieciństwa, zamachu stanu de Gaulle’a w 1962 roku (…). Otóż czegoś takiego nie było, oni są pierwsi. Także naprawdę gratuluję. Co prawda w jakimś momencie chyba troszkę stracili wiarę w to osiągnięcie i podobno jutro mają być jakieś panele, ale też oczywiście życzę powodzenia
— mówił prezes PiS.
Już tak na poważnie - chociaż przeciwnik bywa po prostu komiczny w swoich przedsięwzięciach, ale jednak w dalszym ciągu istnieje i na różne sposoby myśli nie mając żadnych oporów moralnych w żadnej sprawie, w jaki sposób utrzymać władzę, bo oni wiedza, że utrata władzy będzie dla nich bardzo poważnym nieszczęściem. Walczymy w momencie, w którym zmienia się Polska, świat, musimy naprawdę napiąć muskuły zarówno te, które mamy w rękach, nogach itd., ale i te, które mamy w głowie i żeby ludzie wiedzieli, że głosując na PiS głosują za tym, żeby Polska była w krótkim czasie silniejsza, bogatsza i w jakimś sensie mądrzejsza, i żeby ich los był dużo lepszy, a jednocześnie by uniknąć różnych nieszczęść
— powiedział Jarosław Kaczyński.
Obrońmy cywilizację chrześcijańską, bo ona dzisiaj jest zagrożona. Tak się złożyło, że pokoleniom obecnym przypadła taka misja
— podkreślił prezes PiS.
