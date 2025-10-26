„Pan Donald i jego ekipa rządząca od 2008 roku do 2015 roku zawarli wszystkie umowy z Rosjanami, jakie mogli zawrzeć i teraz ten hipokryta i kłamca potrafi manipulować Polakami i mówić, że my jesteśmy prorosyjską partią. Przecież to się nie mieści. Już nie mówię jak klasyk, to się w głowie nie mieści, bym powiedział inaczej. To się w pale nie mieści, panie Tusk, że opowiada pan takie głupoty” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były prezes Orlenu.
Daniel Obajtek skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 wystąpienie Donalda Tuska z konwencji zjednoczeniowej PO, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska.
Trzeba naprawdę mieć albo demencję, albo jakąś dwubiegunowość, albo być po prostu zwykłym patologicznym kłamcą. Wytłumaczę kilka rzeczy, których można nie pamiętać, ale premier kraju powinien te rzeczy pamiętać. Jeżeli on takich rzeczy nie pamięta, to po prostu jest patologia polityczna
— mówił.
„Odcięliśmy się od gazu rosyjskiego”
Wskazał, że „po pierwsze, tak naprawdę nikt inny jak Donald Tusk i cała jego ekipa podpisali umowę za jego czasów, m.in. z Gazpromem”.
Pragnę zaznaczyć, że w momencie, kiedy przyszliśmy do władzy, w systemie polskim mieliśmy prawie 80 proc. gazu rosyjskiego, a ropy praktycznie 100 proc. I to Prawo i Sprawiedliwość przy wielkim udziale Orlenu zrobiło dywersyfikację. Odcięliśmy się od ropy rosyjskiej. I to już było przed 2023 rokiem. Odcięliśmy się od gazu rosyjskiego
— zaznaczył Daniel Obajtek.
Pan Donald i jego ekipa rządząca od 2008 roku do 2015 roku zawarli wszystkie umowy z Rosjanami, jakie mogli zawrzeć i teraz ten hipokryta i kłamca potrafi manipulować Polakami i mówić, że my jesteśmy prorosyjską partią. Przecież to się nie mieści. Już nie mówię jak klasyk, to się w głowie nie mieści, bym powiedział inaczej. To się w pale nie mieści, panie Tusk, że opowiada pan takie głupoty
— podkreślił eurodeputowany.
„Nie ma inwestycji. To jest skandal”
Zastanawiał się, czy nawet jeżeli KO ma 30 proc. poparcia, to Polacy są już karmieni tylko i wyłącznie agresją.
Nie ma żadnych podstaw na tej ich konwencji, Polska nie idzie do przodu. Nie ma żadnych decyzji inwestycyjnych. Zobaczcie państwo wokół swoich gmin, miast, czy choć jedna inwestycja powstała z pieniędzy, które wypracowała Platforma Obywatelska. Nie ma żadnych inwestycji energetycznych, nie ma żadnych inwestycji w przemysł, nie ma żadnych inwestorów międzynarodowych teraz w Polsce, a wy karmicie się konferencjami, że mają fajne serduszka. Mówiąc zupełnie szczerze, oni mają serduszka naklejone, ale oni z tymi serduszkami, sercem w przenośni nie mają nic wspólnego. To jest banda hipokrytów, nieudaczników i ja się dziwię, że jeszcze oni w ogóle mają jakiekolwiek poparcie. Dla mnie to jest skandal
— powiedział.
Dla mnie to są szkodnicy, ale my nie tylko powinniśmy ich krytykować, ale ja na każdym panelu mówię, jakie powinno być dalsze rozwiązanie, jak dalej powinniśmy Polskę stymulować, jak powinniśmy stymulować gospodarkę, jak powinniśmy łączyć komplementarnie spółki Skarbu Państwa, jak powinniśmy uwolnić polski kapitał do wspólnych inwestycji. My mówimy o przyszłości. Ja mówię o przyszłości, w którą wierzę
— zaznaczył Daniel Obajtek.
