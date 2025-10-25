„Donald Tusk sprzedał polskie rolnictwo. Nie wiem za co. Niemieckie gazety piszą, że krowy za samochody. To znaczy, że sprzedał za samochody, ale czyje? Niemieckie. Przecież nie nasze polskie. Dlatego potrzeba jest działania silnego. Potrzeba jest ludzi silnych, nie takich, którzy mówią, że bawimy się w piaskownicy. Ta piaskownica jest duża, łopatek mamy dużo, dzielmy się funkcjami, bo to robi minister Krajewski” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Robert Telus, poseł PiS, były minister rolnictwa.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. II dzień konwencji PiS. „Nie wychowujmy genialnych ludzi, jeśli nie potrafimy wchłonąć ich do infrastruktury polskiej gospodarki”
O sytuacji w polskim rolnictwie, która wydaje się szczególnie trudna, mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Robert Telus, poseł PiS, były minister rolnictwa.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744080-tylko-u-nas-telus-tusk-sprzedal-polskie-rolnictwo