„Po dwóch latach rządów lewicowo-liberalnych poparcie dla nich [KO - red] spadło dramatycznie, a jeszcze dwa lata przed nimi. Wydaje mi się, że jeśli to będzie wyglądać tak, jak wygląda do tej pory, to naprawdę może się utworzyć większość konstytucyjna i wszystko będzie zależeć od konkretnych polityków, czy podejmą tę rękawicę. Warto już teraz się nad tym zastanawiać i do tego przygotowywać” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Mieczysław Ryba, politolog, historyk.
Poseł PiS i były minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek powiedział podczas konwencji programowej PiS „Myśląc Polska” w Katowicach, że nadszedł obecnie „moment konstytucyjny” i należy opracować nową ustawę zasadniczą, gdyż obecna „przestała de facto obowiązywać”.
Moment konstytucyjny?
Prof. Ryba w rozmowie z portalem wPolityce.pl przyznał, że jest potrzeba „stworzenia nowej konstytucji oraz karania tych, którzy obecną Konstytucję teraz łamią”.
Faktem jest, że Konstytucja jest dzisiaj notorycznie łamana, co nie ulega wątpliwości. Widzimy to w przypadku obecnego rządu, gdzie podstawowe instytucje państwowe są nieuznawane, wyroki trybunałów są niepublikowane, a sędziom Trybunału Konstytucyjnego nie przyznaje się środków. Po drugie widać wyraźnie, jak w Konstytucji, w zakresie władzy wykonawczej, rozłożone są kompetencje między prezydentem a rządem, i w jaki sposób mogą one w sytuacjach konfliktowych paraliżować sprawowanie władzy w Polsce. W tym sensie jak najbardziej to wszystko wymaga naprawy. Istnieje potrzeba stworzenia nowej konstytucji oraz karania tych, którzy obecną Konstytucję teraz łamią
— mówi prof. Mieczysław Ryba.
Pamiętajmy o tym, że można stworzyć najdoskonalszy dokument, ale jeśli go ktoś nie respektuje, łamie i nie ponosi za to żadnych konsekwencji, to następni będą robić to samo
— dodaje.
Konieczność „zachowania propaństwowego”
Politolog wskazuje, że mimo nienajlepszych relacji między PiS a Konfederacją, aktualna opozycja powinna się dla dobra publicznego dogadać ws. nowej ustawy zasadniczej, w nowym już Sejmie.
Stosunki między partiami nie są najcieplejsze, ale rzeczywistość wymaga i jeszcze bardziej wymagać będzie propaństwowego zachowania, a nie tylko egoistycznego, partyjnego. Są takie momenty w dziejach, kiedy albo dani politycy są w stanie wyjść poza swój partykularny interes, i wtedy to jest z korzyścią dla Polski, albo nie, i wtedy z Polską jest źle
— ocenia.
Potrzebujemy sprawnego państwa, bo inaczej się nie utrzymamy na niwie dziejowej, zwłaszcza, kiedy chwieją się różne potęgi, mocarstwa, kiedy przetaczają się wojny, kiedy mamy do czynienia z nową geopolityczną układanką, kiedy mamy do czynienia z wojnami gospodarczymi, handlowymi. Jest tysiące zagrożeń, wyzwań, a zarazem szans, a sprawne państwo to jest podstawa
— kontynuuje.
W tym sensie jest perspektywa na nową konstytucję. Może ona jeszcze w sondażach nie jest dokładnie widoczna, ale trend jest dosyć oczywisty. Po dwóch latach rządów lewicowo-liberalnych poparcie dla nich spadło dramatycznie, a jeszcze dwa lata przed nimi. Wydaje mi się, że jeśli to będzie wyglądać tak, jak wygląda do tej pory, to naprawdę może się utworzyć większość konstytucyjna i wszystko będzie zależeć od konkretnych polityków, czy podejmą tę rękawicę. Warto już teraz się nad tym zastanawiać i do tego przygotowywać. Profesor Czarnek, podejmując ten temat, ma 100 procent racji
— uzupełnia.
U Tuska zmiana szyldu…
Prof. Mieczysław Ryba podkreśla też, że dzisiejszy kongres zjednoczeniowy Koalicji Obywatelskiej i delikatna zmiana szyldu PO, niewiele dla wyborców zmienia.
Robiono już rekonstrukcję rządu, jedną czy drugą, i to kompletne nic nie dało w sensie odbicia sondażowego. To, że Koalicja Obywatelska funkcjonować będzie teraz jako jedna partia, to co to zmieni u wyborców? To są ci sami ludzie, ten sam układ. To bez znaczenia
— ocenia.
Wskazuje przy tym, że zmiana strukturalna w KO jest obliczona bardziej na plany premiera Donalda Tuska, które dotyczyć mają scalenia sił lewicowo-liberalnych na jednej liście wyborczej.
Wydaje mi się, że nie chodzi o to, żeby zyskać sondażowo, tylko Tuskowi chodzi o to, żeby wyznaczyć pewien wzór, pewien kierunek do szerszego zjednoczenia, to znaczy wchłonięcia PSL, Lewicy oraz Polski 2050 i pójść jednym blokiem do wyborów. To samo Tusk chciał zrobić już w 2023 roku, ale mu nie wyszło. On do tego chce wrócić. Jeszcze sondażowo pompuje jakieś wizje, że to może dać utrzymanie się przy władzy - a jak przy władzy, to i przy apanażach, zyskach i wpływach, które władza daje
— zauważa.
Wydaje się, że to, co w tej chwili robi, ma być przygotowaniem do wchłaniania na jeszcze szerszą skalę
— podsumował prof., Mieczysław Ryba.
