„Z tej sprawy wniosek płynie bardzo poważny - wysłaliśmy sygnał, że nie jesteśmy przygotowani do zwalczania obecnych operacji wywiadu Rosji przeciwko RP” - ocenił na platformie X b. doradca prezydenta RP Stanisław Żaryn, komentując wyrok sądu ws. podpaleń m.in. hali targowej przy ul. Marywilskiej w Warszawie.
Stanisław Żaryn odniósł się do słów ministra Tomasza Siemoniaka, który napisał na platformie X, że „Trójka zwerbowanych przez Rosję dywersantów, którzy w 2024 roku podpalili halę przy Marywilskiej w Warszawie zostało skazanych przez sąd. Polskie służby skutecznie zwalczają tych, którzy służą Putinowi”.
Jest gorzej niż początkowo myślałem… Minister Tomasz Siemoniak chwali się skazaniem oskarżonych ws. podpalenia Marywilskiej. Ta sprawa jest natomiast sygnałem poważnej słabości Polski w starciu z rosyjskimi służbami. Skazani usłyszeli rażąco niskie wyroki. Rzecz nieprzystająca do ich działań i zagrożeń. Pisałem już wcześniej, że w ten sposób Polska wręcz zachęca do dalszych ataków. Prewencyjny charakter wyroku w tej sytuacji nie zadziałał, bo kary więzienia są skandalicznie niskie
— ocenił Stanisław Żaryn.
Ale jest i gorsza sprawa. Komunikat prokuratury mówi o tym, że wyrok dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej (258 2 kk) wykonującej działania o charakterze terroru kryminalnego. W wyroku nie ma - albo nie zostało uwzględnione przez prokuraturę - tła szpiegowskiego. Nie ma mowy o wyroku za działania opisane w art. 130 kk, choć takie zarzuty podejrzani powinni usłyszeć. To dramatyczne - ten wyrok ws. Marywilskiej na gruncie komunikatu ma charakter terroru kryminalnego, a nie szpiegostwa
— dodał.
Sygnał słabości?
Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego stwierdził, że jest to sygnał bardzo źle świadczący o działalności polskich służb specjalnych.
W tej sprawie mamy do czynienia z bardzo poważnym sygnałem, który może świadczyć o braku skuteczności polskich służb i prokuratury w zakresie udokumentowania i udowodnienia działań rosyjskiego wywiadu i kolaborantów Rosji. Jednocześnie to już kolejny sygnał, że sądy nie rozumieją prewencyjnej roli wyroków
— zaznaczył.
Z tej sprawy wniosek płynie bardzo poważny - wysłaliśmy sygnał, że nie jesteśmy przygotowani do zwalczania obecnych operacji wywiadu Rosji przeciwko RP
— podsumował Stanisław Żaryn.
