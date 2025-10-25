„Jarosław Kaczyński wyraźnie powiedział, że nasz kraj dąży do, cytuję, wielkiego kryzysu gospodarczego, czyli największą bolączką jest stan finansów państwa, który rzeczywiście jest co najmniej tragiczny” - powiedział publicysta tygodnika „Sieci” Andrzej Rafał Potocki w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Aleksandra Rybińska, publicystka, Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do Rzeczy” oraz Stanisław Janecki, publicysta.
Wczoraj w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Myśląc: Polska”. Łącznie przewidziano 132 panele dyskusyjne dotyczące m.in. bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, wojska i zdrowia.
„Wnioski nie są optymistyczne”
Andrzej Rafał Potocki ocenił, że „wnioski nie są optymistyczne po przemówieniu prezesa Kaczyńskiego”.
Jarosław Kaczyński wyraźnie powiedział, że nasz kraj dąży do, cytuję, wielkiego kryzysu gospodarczego, czyli największą bolączką jest stan finansów państwa, który rzeczywiście jest co najmniej tragiczny
— zaznaczył.
W służbie zdrowia jest po prostu armagedon i wyjścia nie widać, bo pieniędzy na to nie ma. Sprawa kontraktów zbrojeniowych. Kupować najnowocześniejszy myśliwiec F-35 i nie kupić do niego uzbrojenia, to naprawdę trzeba być rządem Tuska
— powiedział publicysta.
