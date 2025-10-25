„Jedynym elementem podkreślającym polskość tego wydarzenia i Fryderyka Chopina było wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego podczas wręczania nagród laureatom. Eric Lu to nie jest zły pianista, ale absolutnie wymieniłbym przynajmniej pięciu lepszych” - wskazał publicysta Stanisław Janecki w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Aleksandra Rybińska, publicystka, Piotr Semka, publicysta tygodnika „Do rzeczy” oraz Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci”.
Amerykanin Eric Lu - decyzją jury pod przewodnictwem Garricka Ohlssona – został zwycięzcą XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz został laureatem V nagrody.
„Można mieć poważne obawy”
O XIX Konkursie Chopinowskim w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24, mówili publicyści.
Jak wskazał Stanisław Janecki, „jedynym elementem podkreślającym polskość tego wydarzenia i Fryderyka Chopina było wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego podczas wręczania nagród laureatom”.
Eric Lu o nie jest zły pianista, ale absolutnie wymieniłbym przynajmniej pięciu lepszych
— podkreślił publicysta.
Piotr Semka przyznał, że nie jest specjalistą od pianistyki.
Więc nie jestem w stanie ocenić, czy ten pan, który wygrał, był najlepszy. Najbardziej zaniepokoiły mnie mętne wypowiedzi członków przedstawicieli jury, które zaczęło mówić o jakichś algorytmach. Jeżeli nas prześladują algorytmy, na platformie YouTube i na portalu X, to jak one jeszcze włażą do tak delikatnej materii, jaką jest ocenianie stylu i interpretacji pianistycznej, to można mieć poważne obawy
— mówił publicysta.
„Specjalista od algorytmu”
Andrzej Rafał Potocki nawiązał do sprawy pana Kontka.
Doktor Kontek wyrósł na najlepszego w Polsce specjalistę od algorytmu. Jak słyszę słowo algorytm, to od razu kojarzy mi się z doktorem Kontkiem. Oczywiście nie w pozytywnym tego słowa znaczeniu
— powiedział publicysta.
Muszę też powiedzieć o kosmopolityzacji tego konkursu, bo to prawie wszyscy zauważyli, a Jan Rokita - bardzo wnikliwy obserwator życia publicznego, nie tylko w polityce, powiedział, że skoro tak, to może by ten konkurs urządzić w Chinach, bo przecież Chopin teraz to Chiny, Japonia, Korea Południowa itd.
— dodał Stanisław Janecki.
