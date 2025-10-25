Na wniosek Rady Ministrów z dalszych prac wycofano kontrowersyjny projekt zakładający, że w przedszkolach będą pracowały osoby niebędące nauczycielami. Ewelina Gorczyca, rzecznik prasowa MEN wskazała w rozmowie z Interią, że wycofanie projektu jest efektem „krytycznych uwag, głównie ze strony środowiska akademickiego i związków zawodowych”.
Projekt ustawy przyjęła w lipcu Rada Ministrów. Zawarta w nim propozycja pozwalała zatrudniać w przedszkolach osoby niebędące nauczycielami, jednak posiadające kompetencje do prowadzenia zajęć z dziećmi – nie tylko tych rozwijających zainteresowania przedszkolaków, ale wszystkich zajęć. Nauczyciele oceniali tego rodzaju propozycję jako „policzek” dla swojego środowiska i wskazywali, że jest to praktyka nieetyczna i niesprawiedliwa wobec dzieci.
Dr Zuzanna Jastrzębska-Krajewska, pedagog specjalna, nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz terapeuta, przygotowała petycję „Nauczyciel wychowania przedszkolnego to zawód - NIE dla zmian pod przykrywką ratowania systemu!”, pod którą podpisało się 42 tys. osób. Choć projekt miał wrócić do Sejmu we wrześniu, spadł z harmonogramu obrad w ostatniej chwili – pisze Interia. Według MEN, „sprawa jest już zamknięta”.
Nie rozwiązanie, a „plasterek”
Dr Jastrzębska-Krajewska w rozmowie z Interią zwracała uwagę, że deregulacja nie była rozwiązaniem, lecz „plasterkiem” – i to nie rozwiązującym, ale tylko przykrywającym problem. Pedagog krytykowała także sposób jej procedowania.
Brak przejrzystości, niespójna komunikacja i nagłe powroty projektu „tylnymi drzwiami”. To nie jest standard, jakiego oczekujemy w państwie prawa, zwłaszcza w obszarze tak wrażliwym jak edukacja najmłodszych
— tłumaczyła.
Zniknięcie projektu z harmonogramu obrad dosłownie w jedną noc, minister Barbara Nowacka tłumaczyła tym, że… „z jednej strony strona społeczna chciała, a z drugiej nie chciała”.
