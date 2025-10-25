„Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać Polskę na lepsze, aby poprawiać warunki życia Polaków, a Platforma Obywatelska zmienia nazwę, chcąc propagandowo poprawić słupki w sondażach” - napisał na platformie X Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości.
Dzisiaj zbiera się konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, na której ruszy proces tworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Podczas wydarzenia ujawniona ma być nazwa nowej partii oraz jej logo. Po zarejestrowaniu zmian w statucie PO wybrane zostaną władze ugrupowania.
Sobotnia konwencja krajowa będzie miała swoją programową kontynuację w niedzielę, kiedy to politycy KO oraz eksperci spotkają się w Centrum Nauki Kopernik, gdzie pod hasłem „Demokracja równych szans” będą dyskutować o wyzwaniach m.in. w dziedzinie konkurencyjności gospodarki czy energetyki jądrowej.
Do tego wydarzenia odniósł się we wpisie na platformie X prezes największej partii opozycyjnej Jarosław Kaczyński.
My o Polsce, oni o sobie. Rusza drugi dzień debat na temat przyszłego programu Prawa i Sprawiedliwości. My, gdy coś mówimy, to robimy. Z ich obietnic nic nie wynika. Po pierwsze wiarygodność
— podkreślił.
Od piątku z kolei w Katowicach trwa dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Myśląc: Polska”. W jej trakcie zaplanowano ponad setkę debat dotyczących m.in. bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, wojska i zdrowia. Na podstawie tych dyskusji ma powstać nowy program wyborczy PiS.
kk/X
