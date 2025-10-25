Platforma zmienia nazwę. Prezes PiS celnie: My chcemy zmieniać Polskę na lepsze, a oni chcą propagandowo poprawić słupki w sondażach

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Art Service
autor: PAP/Art Service

Prawo i Sprawiedliwość chce zmieniać Polskę na lepsze, aby poprawiać warunki życia Polaków, a Platforma Obywatelska zmienia nazwę, chcąc propagandowo poprawić słupki w sondażach” - napisał na platformie X Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Dzisiaj zbiera się konwencja krajowa Platformy Obywatelskiej, na której ruszy proces tworzenia nowego ugrupowania wraz z Nowoczesną i Inicjatywą Polską. Podczas wydarzenia ujawniona ma być nazwa nowej partii oraz jej logo. Po zarejestrowaniu zmian w statucie PO wybrane zostaną władze ugrupowania.

Sobotnia konwencja krajowa będzie miała swoją programową kontynuację w niedzielę, kiedy to politycy KO oraz eksperci spotkają się w Centrum Nauki Kopernik, gdzie pod hasłem „Demokracja równych szans” będą dyskutować o wyzwaniach m.in. w dziedzinie konkurencyjności gospodarki czy energetyki jądrowej.

Do tego wydarzenia odniósł się we wpisie na platformie X prezes największej partii opozycyjnej Jarosław Kaczyński.

My o Polsce, oni o sobie. Rusza drugi dzień debat na temat przyszłego programu Prawa i Sprawiedliwości. My, gdy coś mówimy, to robimy. Z ich obietnic nic nie wynika. Po pierwsze wiarygodność

— podkreślił.

Od piątku z kolei w Katowicach trwa dwudniowa konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Myśląc: Polska”. W jej trakcie zaplanowano ponad setkę debat dotyczących m.in. bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, wojska i zdrowia. Na podstawie tych dyskusji ma powstać nowy program wyborczy PiS.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. II dzień konwencji programowej PiS. „Jeśli nie skończymy tej patologii w spółkach Skarbu Państwa, to szkoda tych spółek”

kk/X

kk/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych