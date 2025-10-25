„Jarosław Kaczyński powiedział bardzo wyraźnie, że PiS musi utrzymać swoją prosocjalną twarz. To jest wyraźny rzut kamyczka do obozu Konfederacji, w której ta linia wolnorynkowa jest bardzo silna” - powiedział publicysta tygodnika „Do Rzeczy” Piotr Semka w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Aleksandra Rybińska, publicystka, Stanisław Janecki, publicysta oraz Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci”.
Wczoraj w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczęła się dwudniowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem „Myśląc: Polska”. Łącznie przewidziano 132 panele dyskusyjne dotyczące m.in. bezpieczeństwa, spraw zagranicznych, wojska i zdrowia.
O tym wydarzeniu w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24, mówili publicyści.
„PiS musi utrzymać swoją prosocjalną twarz”
Piotr Semka wskazał, że po pierwsze „podstawowa rzecz to słowa Jarosława Kaczyńskiego dotyczące tego, że na rząd, który stanie wobec nowych wyborów i który wygra, spadnie ogromne zadłużenie i już trzeba zastanowić się, jak z tym garbem zadłużeniowym sobie dać radę”.
I Jarosław Kaczyński powiedział bardzo wyraźnie, że PiS musi utrzymać swoją prosocjalną twarz. To jest wyraźny rzut kamyczka do obozu Konfederacji, w której ta linia wolnorynkowa jest bardzo silna. I dwa, przedstawił to jako wybór w dzisiejszej polityce albo oparcie się o Niemcy, które bardzo wyraźnie chcą zdominować Unię Europejską i dążą do federalizacji albo Amerykę, która ma też swoje wady, ale która nie chce pozbawić Polaków rozmaitych instytucji
— mówił publicysta tygodnika „Do rzeczy”.
„Trzeba będzie zrobić reset konstytucyjny”
Aleksandra Rybińska wskazała, że jej mąż – Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej, miał tam między innymi panel o nowej konstytucji.
Ten nasz system polityczny, który niszczy właśnie Platforma Obywatelska z koalicjantami, trzeba będzie jakoś odbudować. Trzeba będzie go prawdopodobnie wymyślić na nowo. Więc to też jest kolejna rzecz, z którą będzie skonfrontowane jakby Prawo i Sprawiedliwość, jeśli rzeczywiście dojdzie do władzy 2027 w roku. Trzeba będzie zrobić reset konstytucyjny, naprawić to wszystko, co zostało zepsute
— wskazała publicystka.
„Największą bolączką stan finansów”
Andrzej Rafał Potocki ocenił, że „wnioski nie są optymistyczne po przemówieniu prezesa Kaczyńskiego”.
Jarosław Kaczyński wyraźnie powiedział, że nasz kraj dąży do, cytuję, wielkiego kryzysu gospodarczego, czyli największą bolączką jest stan finansów państwa, który rzeczywiście jest co najmniej tragiczny. W służbie zdrowia jest po prostu armagedon i wyjścia nie widać, bo pieniędzy na to nie ma. Sprawa kontraktów zbrojeniowych. Kupować najnowocześniejszy myśliwiec F-35 i nie kupić do niego uzbrojenia, to naprawdę trzeba być rządem Tuska
— powiedział publicysta.
„Kim są Polacy i czy Polacy będą”
Jak wskazał Stanisław Janecki, „na razie w pierwszym dniu najważniejsze były rzeczy ustrojowe”.
Komentarzem do tego, o czym mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, był panel prowadzony przez Jacka Saryusza-Wolskiego, którego kompetencji europejskich nawet wrogowie nie podważają. Jacek Saryusz-Wolski ze swoimi panelistami rozpatrywali, do czego prowadzi reforma Unii Europejskiej i alarmowali, że to nie jest tak, że to się zdarzy nie wiadomo kiedy, w odległej przyszłości, że to już jest na stole, bo to już jest w radzie Unii Europejskiej, gdzie może być przegłosowane nawet większością kwalifikowaną, a potem dopiero będzie proces ratyfikacji i różne podchody i też mówili o tym, czym to grozi. I to wszystko na tle tego, że mówiono, kim są Polacy i czy Polacy będą, bo tam padło to słynne zdanie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że warto być Polakiem. Tylko w jakim sensie warto będzie być Polakiem, jeśli w roku 2100 roku będzie Polaków na pewno mniej niż 20 milionów
— zauważył publicysta.
