Naprawa finansów MON, przywrócenie szkolenia rezerw, repolonizacja sprzętowa, nowy model obrony cywilnej - to propozycja Mariusza Błaszczaka, szefa klubu parlamentarnego PiS i byłego szefa MON, na rzecz przywrócenia armii na właściwe tory. Polityk przedstawił ten plan wczoraj, w 1. dniu Konwencji Programowej „Myśląc Polska” w Katowicach.
Trwa II dzień konwencji programowej PiS „Myśląc Polska” w Katowicach. Wczoraj, w I dniu tego wydarzenia, Mariusz Błaszczak, były szef MON, przedstawił cztery punkty, które pomogą wzmocnić polską armię.
Po pierwsze naprawić finanse ministerstwa obrony narodowej(…). Po drugie przywrócić szkolenie rezerw, ale też w sposób przemyślany. Po trzecie trzeba doprowadzić do tego, żeby polskie wojsko było wyposażone w polski sprzęt wojskowy, a więc: polska armia - polski sprzęt
— wyliczył.
Czy obecne kierownictwo MON wykorzystuje potencjał?
Wiceprezes PiS zwrócił uwagę, że na sali obecny jest Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.
Stalowa Wola to taki symbol polskiego przemysłu zbrojeniowego. HSW, firma która została odbudowana, która ma duży potencjał rozwojowy, ale niestety oczekiwania nasze rozmijają się z aktywnością obecnego kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego potencjału przemysłu zbrojeniowego
— ocenił były minister.
No i czwarty punkt dotyczy nowego modelu obrony cywilnej
— dodał Błaszczak.
Jak uzdrowić finanse MON?
Propozycje Mariusza Błaszczaka na naprawę finansów MON to np. wypłaty emerytur wojskowych spoza budżetu resortu, dzięki czemu do tego budżetu wróciłoby 12 mld zł.
Odpis 1,5 podatku na Wojsko Polskie przyniósłby dodatkowe 1,5 mld zł. 1/4 podatku bankowego na rzecz Sił Zbrojnych RP to kwota 6,5 mld zł. Zakaz finansowania zadań niezwiązanych z armią z budżetu MON zasiliłby budżet resortu o 5 mld zł
Jeśli chodzi o odbudowę systemu rezerw, to były szef MON proponuje opłatę za gotowość dla żołnierzy aktywnej rezerwy w wysokości 800 zł miesięcznie. Ponadto: efektywny system szkolenia oraz utworzenie Inspektoratu Wojsk Rezerwy.
Plan na repolonizację sprzętową zawiera takie rozwiązania, jak nowe regulacje, które pozwoliłyby na „realne preferowanie zakupów z polskiego przemysłu zbrojeniowego”. Zakup sprzętu z zagranicy byłby możliwy tylko po szczegółowym uzasadnieniu. Błaszczak wskazał także na konieczność utworzenia „nowej wojskowej komórki”, która odpowiadałaby za repolonizację sprzętową.
