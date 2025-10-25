SONDAŻ

Tak Polacy oceniają działalność ministra Waldemara Żurka! Elektorat PiS i Konfederacji nie ma żadnych złudzeń. SONDAŻ

Waldemar Żurek / autor: Fratria

44,5 proc. badanych negatywnie oceniła działalność ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, a 34,8 proc. - pozytywnie - wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Wśród wyborców koalicji rządzącej dominowała ocena pozytywna. Wśród elektoratu opozycji - negatywna.

United Surveys by IBRiS zapytała respondentów, jak oceniają działalność ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

Jak Polacy oceniają Żurka?

Wirtualna Polska podała, że działalność szefa MS pozytywnie oceniło łącznie 34,8 proc. Polaków, z czego 17 proc. respondentów „zdecydowanie pozytywnie”, a 17,8 proc. „raczej pozytywnie”.

44,5 proc. badanych wystawiło ocenę negatywną, w tym 12 proc. „raczej”, a 32,5 proc. „zdecydowanie” negatywną.

Co piąta osoba nie miała opinii na ten temat.

WP podała także, że wśród wyborców koalicji rządzącej oceny pozytywne dominowały (68 proc.), w tym 37 proc. oceniła tę działalność „zdecydowanie”, a 31 proc. „raczej” pozytywnie.

13 proc. oceniło ją negatywnie, z czego 12 proc. „raczej negatywnie”.

Opozycja nie ma złudzeń

Inaczej jest w przypadku elektoratu opozycji (Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja), wśród którego dominują oceny negatywne (70 proc., w tym 11 proc. „raczej” i 59 proc. „zdecydowanie” negatywnie).

Pozytywnie o działalności ministra Żurka wypowiedziało się 17 proc. tych wyborców (7 proc. „zdecydowanie pozytywnie”, 10 proc. „raczej pozytywnie”).

Wyborcy pozostałych ugrupowań w większości wybrali odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” - zrobiło tak 44 proc. badanych. Z kolei pozytywnie działalność Żurka oceniło 18 proc. ankietowanych, w tym 4 proc. „zdecydowanie pozytywnie”. 38 proc. ankietowanych oceniło ją negatywnie, w tym 24 proc. „zdecydowanie negatywnie”.

Sondaż został zrealizowany w dniach 10-13 października 2025 r. metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów.

tt/PAP

