44,5 proc. badanych negatywnie oceniła działalność ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, a 34,8 proc. - pozytywnie - wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Wśród wyborców koalicji rządzącej dominowała ocena pozytywna. Wśród elektoratu opozycji - negatywna.
United Surveys by IBRiS zapytała respondentów, jak oceniają działalność ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Jak Polacy oceniają Żurka?
Wirtualna Polska podała, że działalność szefa MS pozytywnie oceniło łącznie 34,8 proc. Polaków, z czego 17 proc. respondentów „zdecydowanie pozytywnie”, a 17,8 proc. „raczej pozytywnie”.
44,5 proc. badanych wystawiło ocenę negatywną, w tym 12 proc. „raczej”, a 32,5 proc. „zdecydowanie” negatywną.
Co piąta osoba nie miała opinii na ten temat.
WP podała także, że wśród wyborców koalicji rządzącej oceny pozytywne dominowały (68 proc.), w tym 37 proc. oceniła tę działalność „zdecydowanie”, a 31 proc. „raczej” pozytywnie.
13 proc. oceniło ją negatywnie, z czego 12 proc. „raczej negatywnie”.
Opozycja nie ma złudzeń
Inaczej jest w przypadku elektoratu opozycji (Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja), wśród którego dominują oceny negatywne (70 proc., w tym 11 proc. „raczej” i 59 proc. „zdecydowanie” negatywnie).
Pozytywnie o działalności ministra Żurka wypowiedziało się 17 proc. tych wyborców (7 proc. „zdecydowanie pozytywnie”, 10 proc. „raczej pozytywnie”).
Wyborcy pozostałych ugrupowań w większości wybrali odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” - zrobiło tak 44 proc. badanych. Z kolei pozytywnie działalność Żurka oceniło 18 proc. ankietowanych, w tym 4 proc. „zdecydowanie pozytywnie”. 38 proc. ankietowanych oceniło ją negatywnie, w tym 24 proc. „zdecydowanie negatywnie”.
Sondaż został zrealizowany w dniach 10-13 października 2025 r. metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Co jeszcze wymyśli? Żurek zaprezentował tzw. ustawę praworządnościową. Mówił też o prezydencie i „wyrzucaniu do kosza”
— Bunt na pokładzie Żurka?! Sąd dyscyplinarny, który uformował Bodnar, uchylił decyzję szefa MS ws. zawieszenia sędziego Iwańca!
— Fiasko zemsty Żurka. W Trybunale Konstytucyjnym upadł wniosek przeciwko prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu
— Co za groteska. Minister Waldemar Żurek wystawił koalicji ocenę 3+ za „przywracanie praworządności”. „Naprawdę rozkręcam się dopiero”
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744051-tak-polacy-oceniaja-zurka-ta-grupa-nie-ma-zludzen-sondaz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.