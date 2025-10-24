„Unia Europejska jest jak wielki tankowiec i zmiana kursu Unii, to nie jest kwestia miesięcy, to jest kwestia lat. Pewne zmiany jednak w Brukseli zachodzą. Czy one nie zachodzą za późno? Czy nie będą zbyt wstrzemięźliwe? Tego nie mogę jeszcze dzisiaj powiedzieć, ale dostrzegam pewne pozytywne zmiany” - powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Mateusz Morawiecki, były premier, szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
Zmienia się nastrój wokół Polski
Morawiecki udzielił wywiadu telewizji wPolsce24 podczas dwudniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach. Morawiecki podsumowując pierwszy dzień dyskusji panelowych wskazał, że trwają poszukiwania „nowego modelu gospodarczo-społecznego Polski”.
Przede wszystkim czuć tutaj atmosferę burzy mózgów. (…) Nie jest tak, że każdy pomysł, który tutaj pada jest już zapisany w programie Prawa i Sprawiedliwości. Tak nie jest. Szukamy nowego modelu gospodarczo-społecznego Polski, z tym bardzo ważnym komponentem bezpieczeństwa w dobie zawirowań w polityce międzynarodowej. To chyba jest kwintesencja tego, co tutaj się dzieje
— powiedział.
Ludzie czują zmieniający się nastrój wokół Polski. Widzą, że rosną zagrożenia, ale rosną również szanse. Dawno nie znajdowaliśmy się w takim momencie naszej historii, że możemy zarówno pójść bardzo mocno w górę, nasz prestiż może się umocnić, status naszego państwa może pójść w górę, możemy wzmocnić się militarnie, nasza siła gospodarcza może być bardziej imponująca niż do tej pory, ale również za tym zakrętem mogą czekać na nas różne nieszczęścia. Jeśli nie umocnimy polskiego państwa, to możemy również stoczyć się w dół
— ostrzegł Morawiecki.
W Brukseli zachodzą pewne zmiany
Dopytywany, czy eurokraci w Brukseli widzą, że pewne polityki zawiodły, w tym polityka „otwartych drzwi”, Morawiecki przyznał, że „w tej kwestii nastrój w Europie się zmienia”.
Dzisiaj coraz więcej rządów dostrzega, że ta polityka „otwartych drzwi” Angeli Merkel była ogromnym błędem, że multikulturalizm się nie sprawdził. Również tutaj wiele osób przyznaje nam słuszność, że mieliśmy rację broniąc granic zewnętrznych Europy przed napływem milionów nielegalnych migrantów. Musimy mieć zdolność obrony naszych europejskich granic. Widać, że w tej kwestii nastrój w Europie się zmienia
— przyznał.
Morawiecki zwrócił również uwagę, że coraz więcej osób widzi, czym skutkuje Zielony Ład.
Coraz więcej ludzi łączy również Zielony Ład z zapaścią europejskiego przemysłu. Ze względu na Zielony Ład, ze względu na błędną politykę kanclerz Merkel, doszło do zapaści europejskiego przemysłu samochodowego, hutnictwa, maszynowego, elektromaszynowego. Po takiej zapaści nie będzie się łatwo podnieść
— podkreślił.
Unia Europejska jest jak wielki tankowiec i zmiana kursu Unii, to nie jest kwestia miesięcy, to jest kwestia lat. Pewne zmiany jednak w Brukseli zachodzą. Czy one nie zachodzą za późno? Czy nie będą zbyt wstrzemięźliwe? Tego nie mogę jeszcze dzisiaj powiedzieć, ale dostrzegam pewne pozytywne zmiany
— powiedział.
„Świat pogalopował w zupełnie innym kierunku”
Morawiecki pytany był również o to, czy konwencja w Katowicach jest miejscem, gdzie szuka się odpowiedzi na pytanie, dlaczego Zjednoczona Prawica musiała oddać władzę.
Rachunek sumienia mamy dawno za sobą, przedyskutowany wiele razy na kierownictwie PiS. (…) Niektórym ludziom, także na naszym kongresie, wydaje się, że można w stosunkowo prosty sposób wrócić do 2015 roku albo 2019 roku, tymczasem świat pogalopował w zupełnie innym kierunku. Za nami covid, jesteśmy w trakcie wojny na Ukrainie, nic już nie wróci do takiego stanu, jaki był być może wymarzony przez naszych sympatyków, patriotów, konserwatystów. To wszystko trzeba przemyśleć głęboko i ten namysł odbywa się właśnie tutaj. (…) Trzeba zdać sobie z tego sprawę, że dziś świat funkcjonuje już w zupełnie innych ramach, zagrożenia są zupełnie inne niż 5 lat temu i nasza odpowiedź musi być także odmienna od tego, co było kilka lat temu
— powiedział.
kk/Telewizja wPolsce24
