Konwencja Nowoczesnej podjęła w piątek decyzję o rozwiązaniu partii - poinformował dziennikarzy dotychczasowy przewodniczący ugrupowania, rzecznik rządu Adam Szłapka. Decyzja zapadła zdecydowaną większością głosów; większość członków Nowoczesnej zamierza też wstąpić do nowego ugrupowania, tworzonego wspólnie z PO i Inicjatywą Polską.
Krajowa konwencja Nowoczesnej zebrała się w piątek wieczorem, by podjąć decyzję o samorozwiązaniu partii w związku z tym, że w sobotę na konwencji Platformy Obywatelskiej ma zapaść decyzja o utworzeniu wspólnego ugrupowania przez PO, Nowoczesną i Inicjatywę Polską.
Po tych 10 latach, myślę że dobrych 10 latach, zapadła nasza wspólna decyzja, całej konwencji o tym, że chcemy uczestniczyć w tym kolejnym etapie. Koalicja Obywatelska to jest dobry projekt dla Polski
— powiedział Szłapka.
Projekt Nowoczesnej nie kończy się - dołącza do większego projektu i będzie współtworzyć ważny element polskiej polityki. Projektu Nowoczesnej nie kończymy, przechodzimy do nowego etapu i całą naszą energię i determinację dokładamy do tego projektu
— dodał.
Ustępujący przewodniczący zapewnił, że „wszystko odbyło się zgodnie ze statutem”. Ustępujący sekretarz generalny Nowoczesnej Sławomir Potapowicz poinformował, że za uchwałą o samorozwiązaniu było 146 osób, osiem osób było przeciw, a trzy wstrzymały się.
„To był bardzo dobry czas”
Szłapka zaznaczył, że głosy przeciwne samorozwiązaniu to był wyraz „pewnego sentymentu”.
To był bardzo dobry czas i Nowoczesna dużo wniosła do polskiej polityki, ale myślę że nawet ci którzy mieli wątpliwości będą chcieli uczestniczyć w tym nowym projekcie
— powiedział rzecznik rządu. Jego zdaniem zdecydowana większość członków Nowoczesnej, „poza sporadycznymi wyjątkami” znajdzie się w nowym ugrupowaniu.
Potapowicz mówił, że teraz członkowie Nowoczesnej będą składać w regionach deklaracje o zamiarze udziału w nowej organizacji.
To się w większości pokrywa z liczbą członków
— dodał. A członków jest, jak wskazał, ponad 800 osób, z tym że dzielą się na tzw. członków zwyczajnych i wspierających.
Szłapka poinformował ponadto, że wszelkimi zobowiązaniami partii zajmie się likwidator, a cały proces będzie przebiegać zgodnie z obowiązującym prawem. Likwidatorem Nowoczesnej został Michał Prądzyński.
Nowoczesna powstała w 2015 roku. Założycielem i pierwszym przewodniczącym był Ryszard Petru. Kolejnymi Katarzyna Lubnauer (w latach 2017-19) i Adam Szłapka (od 2019). W wyborach w 2015 roku Nowoczesna startowała samodzielnie, w 2019 i 2023 roku w ramach Koalicji Obywatelskiej.
