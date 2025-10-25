Onet uznał, że dobrym pomysłem jest walka o możliwość… dalszego pełnienia funkcji „dziennikarki” przez 12-letnie dziecko w Sejmie. Przy okazji uderzył w marszałka Szymona Hołownię, który postanowił skończyć z cyrkiem w polskim parlamencie. Co więcej, w programie dziecko recenzowało zachowanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
Przypominamy, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia zmienił przepisy, uniemożliwiając wejście nieletnich dziennikarzy do Sejmu.
Decyzja ma związek ze wzbudzającą ogromne kontrowersje sprawą 12-letniej Sary, której rodzice usilnie próbują kreować dziecko na „dziennikarkę”.
Atak na Hołownię
Teraz Onet próbował wykorzystać sprawę do… uderzenia w Szymona Hołownię. W „Onet Rano Wiem.” Marcin Zawada przeprowadził rozmowę z 12-letnią Sarą Małecką-Trzaskoś, gdzie ta żaliła się na to, że nie ma już wstępu do Sejmu.
Tak naprawdę nie wiemy, dlaczego zakazano wstępu do Sejmu. Argumenty, które zostały podane w decyzji czy zarządzeniu marszałka, który odmówił wydania Sarze jednorazowej karty prasowej, są dla mnie wątpliwej natury prawnej. Natomiast ta kwestia jest poddana ocenie sądu. Czy argumentacja marszałka, że Sara tak naprawdę nie jest dziennikarką, bo do tego się to sprowadzało, jest zgodna z polskim porządkiem prawnym i nie tylko polskim, ale również europejskim
— mówił mecenas dziecka.
Zarządzenie Szymona Hołowni zostało wydane 8 października.
Można to zarządzenie nazwać „lex Sara”, co też już pojawiło się w mediach, dlatego że to jest troszkę taka dziwny zbieg okoliczności, że mamy dzisiaj rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, który ma rozstrzygnąć, czy odmowa wstępu Sarze na teren Sejmu jest zasadna, czy też nie, a kilka dni przed tym posiedzeniem sądu pojawia się to zarządzenie. Nie wiem, z punktu widzenia prawnego oczywiście pan marszałek mógł taką regulację poczynić, natomiast w mojej ocenie ta regulacja będzie również przedmiotem badania przez sąd administracyjny
— powiedział prawnik.
Dziennikarz Onetu próbował uderzać w Szymona Hołownię, sugerując, że decyzja ta ma związek z tym, że dziecko… „przepytywało” marszałka.
Od listopada 2024 roku, kiedy po raz pierwszy Sąd Administracyjny wypowiedział się w sprawie Sary, odrzucając jej skargę, nic się nie zmieniło. Dziś sąd wydał merytoryczne rozstrzygnięcie, czyli oddalił skargę. Natomiast wyrok ten jest nieprawomocny. Będziemy składać na pewno wniosek o uzasadnienie tego orzeczenia i niewątpliwie będziemy poddawać to orzeczenie kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego
— dodał.
Sprawa rozmowy z prezesem PiS
Co więcej, 12-latka podczas wywiadu… atakowała prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który odmówił udzielania odpowiedzi dziecku.
Domyślam się, że miał po prostu ciężki dzień, bo to był mega gorący lipcowy dzień. Było pełno afer różnych sytuacji i w sumie to nie jest w porządku, co on powiedział, bo konstytucja mówi, że wolność słowa należy się każdemu, ale po prostu miał w sumie ciężki dzień. Każdy ma w życiu ciężki dzień i na różne kwestie odpowiada
— mówiła.
Do sprawy na platformie X odniósł się m.in. dziennikarz Patryk Słowik.
12–letnia Sara została znów bohaterką ogólnopolskich mediów. Wystarczy, że krytykuje Szymona Hołownię. Jej rodzice pozwali już niemal każdego. W moim świecie misją mediów powinna być ochrona tego dziecka, a nie wspieranie rodziców w realizowaniu ich ambicji przy pomocy dziecka, których sami nie byli w stanie zrealizować. Smutne to bardzo. A najsmutniejsze gdy widzi się tę dziewczynkę wyuczoną na pamięć odpowiedzi na pytania
— napisał.
Wyobraźcie sobie, że Wasza 10-letnia córka jest w szkole hejtowana i ma niskie poczucie własnej wartości. Też byście uznali, że najlepszym pomysłem będzie wypchnięcie jej do sejmu z przygotowanymi na kartce pytaniami? A jak ktoś zachował się odpowiedzialnie i uciął to „dziennikarstwo” to ciśnięcie dalej, a razem z Wami pan prawnik, pan dziennikarz Onetu…Nie, to nie jest dziennikarka, choć pan dziennikarz udaje, że tak. Dajcie dzieciom być dziećmi
— napisała z kolei publicystka Katarzyna Sadło.
