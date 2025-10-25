„Dowiedziałem się, że Orlen wypowiedział finansowanie Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu. Przepraszam, czy to jest własność tej niezorganizowanej bandy?” - powiedział na konwencji programowej PiS europoseł PiS Daniel Obajtek. Były prezes PKN Orlen poprowadził panel dotyczący strategii wspierania sportu. „Nieraz słuchałem moich kolegów prezesów: ‘my nie mamy pieniędzy’. Jak nie masz pieniędzy, to po cholerę jesteś tym prezesem tej spółki? Spakuj się człowieku, nikt cię tam nie zmusza, abyś siedział w tej spółce” - mówił żywiołowo Obajtek.
W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywa się dwudniowa konwencja programowa PiS pod hasłem „Myśląc Polska”, poświęcona przygotowaniu założeń programowych.
Jak uzdrowić polski sport? O długofalowej strategii wspierania sportu mówimy na jednej z licznych debat podczas kongresu „Myśląc Polska” w Katowicach
— napisał na X europoseł PiS Daniel Obajtek.
„Czy oni są normalni?”
Według europosła PiS Daniela Obajtka, który wcześniej kierując PKN Orlen bardzo mocno wspierał finansowo polski sport, nie może być tak, że spółki państwowe kompletnie ignorują potrzeby sportowców.
Mie może być nieskoordynowanego ruchu, jeżeli chodzi o inwestowanie w sport. Spółki powinny być w tym skoordynowane i podzielone. Nieraz słuchałem moich kolegów prezesów: „my nie mamy pieniędzy”. Jak nie masz pieniędzy, to po cholerę jesteś tym prezesem tej spółki? Spakuj się człowieku, nikt cię tam nie zmusza, abyś siedział w tej spółce. To jest zerojedynkowe i przepraszam, bo mówię to, co myślę. Zapraszam na jutrzejszy panel, gdzie jeszcze bardziej powiem niektórym do słuchu
— powiedział w czasie panelu na konwencji PiS Obajtek.
Tak być powinno generalnie. Nie może być tak, że jedna firma czempion narodowy wchodzi na rynki międzynarodowe, inwestuje, a pozostali panowie dygają pod biurkiem i nie inwestują ani w sport krajowy, ani międzynarodowy, bo boją się, że zapukają do nich służby. Tak nie powinno być. Spółka, która jest spółką skarbu państwa powinna pewien procent z obrotu przeznaczać na sport. Sport, który jest narodowy, sport, który jest też regionalny, bo tu powinien być podział
— dodał europoseł i przypominał, jak sytuacja wyglądała zanim do władzy doszła koalicja Donalda Tuska.
Mieliśmy bodajże 15 klubów sportowych, skończyliśmy na 70 klubach sportowych. I jeszcze jedno. Czasami coś przeczytam, oglądnę, ostatnio praktycznie zamroziła mnie ta informacja. Mamy Polski Komitet Olimpijski, dobro narodowe wszystkich Polaków i wszystkich pokoleń. Swego czasu byłem tam nawet szefem, oczywiście nie byłem prezesem, ale byłem szefem Rady Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pielęgnowałem jedną rzecz. Pielęgnowałem to, żeby tam wszyscy w tych murach, niezależnie od barw politycznych, czuli się dobrze, bo jak się tam wchodzi, to tam są wszyscy nasi olimpijczycy. I nieważne kto jakie miał zapatrywania polityczne, tam są wszyscy ludzie, którzy promowali nasz ukochany kraj, ponad 100 lat tradycji
— przypomniał Daniel Obajtek.
Pamiętam pierwsze spotkanie z śp. prezesem Andrzejem Kraśnickim. Przyszedł przerażony do mojego gabinetu. Ręce mu dygotały, bo myślał, że ja generalnie skończę finansowanie Polskiego Związku Olimpijskiego i Paraolimpijskiego. I proszę państwa i on przerażony, czy ja zerwę współpracę. Ja tak się patrzę na niego i mówię: „Panie prezesie, nie wiem, może się różnimy politycznie, może się nie różnimy politycznie, ja nigdy sportowca, który wchodził do Orlenu, nie pytałem, w jaką partię wierzy, jaką partię kocha, jakiej partii nie kocha”. Nigdy nie wykorzystywałem sportu do celów politycznych, nigdy, bo uważałem, że to jest dobro wszystkich. Myśmy wtedy bardzo mocno finansowali Polski Komitet Olimpijski
— oświadczył polityk Prawa i Sprawiedliwości.
Co się dowiedziałem? ((Dowiedziałem się, że Orlen wypowiedział finansowanie Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu. Przepraszam, czy to jest własność tej niezorganizowanej bandy? To nie jest własność niezorganizowanej bandy. Wszystkie opcje polityczne, które w kraju rządziły, traktowały Polski Komitet Olimpijski jak świętość, ponad podziałami. I dziś nasze narodowe czempiony, których mamy niewiele, nie finansują Polskiego Związku Olimpijskiego. Czy my jesteśmy normalni? Czy oni są normalni? 100 lat instytucji międzynarodowej**
— powiedział były szef PKN Orlen.
koal/X
