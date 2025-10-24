Brejza atakuje po tekście wPolityce.pl. Woś mówi już "dość": Składam zawiadomienie do prokuratury. "Tyle komentarza"

SKŁADAM ZAWIADOMIENIE DO PROKURATURY NA BREZJĘ w związku z podejrzeniem popełnia przestępstwa z art. 238 Kodeksu karnego. Brejza naprawdę myśli, że jestem tak głupi jak jego kumple z ratusza w Inowrocławiu? Tyle komentarza, do jego zawiadomienia - napisał w serwisie X  Michał Woś, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości, po kolejnym ataku ze strony Krzysztof Brejzy, europosła KO.

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza nie ustaje w swoich próbach atakowania posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wosia.

Bum! Zawiadomienia o przestępstwie ws. Wosia, który postanowił pochwalić się wyczyszczeniem swojego konta przed zajęciem go wyniku postanowienia prokuratura (czyn art. 300 Kk). Co trzeba mieć w głowie, albo raczej czego trzeba nie mieć, by będąc b. wiceministrem sprawiedliwości, posłem, chwalić się publicznie działaniem typowym dla bandyterki: grup przestępczych i poważnych złodziei. Odrażające

Jako dowód załączył on wpis Wosia, a także screen artykułu, który ukazał się na portalu wPolityce.pl - „Woś przechytrzył ekipę Żurka! Na zajętym przez komornika koncie zostawił… 12 groszy. ‘Waldek, tylko nie płacz proszę’”.

ZOBACZ: Woś przechytrzył ekipę Żurka! Na zajętym przez komornika koncie zostawił… 12 groszy. „Waldek, tylko nie płacz proszę”

Woś składa zawiadomienie

Na atak zareagował Michał Woś we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

SKŁADAM ZAWIADOMIENIE DO PROKURATURY NA BREZJĘ w związku z podejrzeniem popełnia przestępstwa z art. 238 Kodeksu karnego. Brejza naprawdę myśli, że jestem tak głupi jak jego kumple z ratusza w Inowrocławiu? Tyle komentarza, do jego zawiadomienia

Art. 238 Kodeksu karnego dotyczy fałszywego zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie.

ZOBACZ: Mocne spięcie! Woś odpowiedział na atak Brejzy: „Ujawnij moralny menelu wniosek o uchylenie twojego immunitetu”

Kolejna odsłona

Do utarczek pomiędzy politykami w tej sprawie dochodziło już wcześniej. Michał Woś, odpowiadając na oskarżenia ze strony Brejzy, zauważył, że polityk KO „zna się na czyszczeniu kont”.

CZYTAJ TAKŻE: Brejza uderzył w portal wPolityce.pl i jednocześnie w Wosia. Polityk PiS ripostuje: „Znasz się na czyszczeniu kont widzę”

