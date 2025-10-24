„SKŁADAM ZAWIADOMIENIE DO PROKURATURY NA BREZJĘ w związku z podejrzeniem popełnia przestępstwa z art. 238 Kodeksu karnego. Brejza naprawdę myśli, że jestem tak głupi jak jego kumple z ratusza w Inowrocławiu? Tyle komentarza, do jego zawiadomienia - napisał w serwisie X Michał Woś, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości, po kolejnym ataku ze strony Krzysztof Brejzy, europosła KO.
Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza nie ustaje w swoich próbach atakowania posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wosia.
Bum! Zawiadomienia o przestępstwie ws. Wosia, który postanowił pochwalić się wyczyszczeniem swojego konta przed zajęciem go wyniku postanowienia prokuratura (czyn art. 300 Kk). Co trzeba mieć w głowie, albo raczej czego trzeba nie mieć, by będąc b. wiceministrem sprawiedliwości, posłem, chwalić się publicznie działaniem typowym dla bandyterki: grup przestępczych i poważnych złodziei. Odrażające
— napisał w mediach społecznościowych..
Jako dowód załączył on wpis Wosia, a także screen artykułu, który ukazał się na portalu wPolityce.pl - „Woś przechytrzył ekipę Żurka! Na zajętym przez komornika koncie zostawił… 12 groszy. ‘Waldek, tylko nie płacz proszę’”.
ZOBACZ: Woś przechytrzył ekipę Żurka! Na zajętym przez komornika koncie zostawił… 12 groszy. „Waldek, tylko nie płacz proszę”
Woś składa zawiadomienie
Na atak zareagował Michał Woś we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.
SKŁADAM ZAWIADOMIENIE DO PROKURATURY NA BREZJĘ w związku z podejrzeniem popełnia przestępstwa z art. 238 Kodeksu karnego. Brejza naprawdę myśli, że jestem tak głupi jak jego kumple z ratusza w Inowrocławiu? Tyle komentarza, do jego zawiadomienia
— wskazał.
Art. 238 Kodeksu karnego dotyczy fałszywego zawiadomienia o niepopełnionym przestępstwie.
ZOBACZ: Mocne spięcie! Woś odpowiedział na atak Brejzy: „Ujawnij moralny menelu wniosek o uchylenie twojego immunitetu”
Kolejna odsłona
Do utarczek pomiędzy politykami w tej sprawie dochodziło już wcześniej. Michał Woś, odpowiadając na oskarżenia ze strony Brejzy, zauważył, że polityk KO „zna się na czyszczeniu kont”.
CZYTAJ TAKŻE: Brejza uderzył w portal wPolityce.pl i jednocześnie w Wosia. Polityk PiS ripostuje: „Znasz się na czyszczeniu kont widzę”
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744023-atak-brejzy-po-tekscie-wpolityceplwos-sklada-zawiadomienie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.