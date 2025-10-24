Trzech obywateli Ukrainy zostało skazanych za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze sabotażowo-terrorystycznym, a dwóch z nich także za utrudnianie śledztwa dotyczącego podpalenia sklepu IKEA w Wilnie oraz hali przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie.
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wydał wyrok skazujący trzech obywateli Ukrainy (Serhiiego R., Pavla T. oraz Vladyslava Y.) za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze sabotażowo-terrorystycznym, polegających na podpalaniu obiektów wielkopowierzchniowych położonych na terenie państw należących do Unii Europejskiej.
Serhii R. i Pavlo T. zostali skazani również za utrudnianie śledztwa dotyczącego podpalenia sklepu IKEA w Wilnie (9 maja 2024 r.) oraz hali przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie (12 maja 2024 r.)
— przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.
Pomogli oni Serhiiemu Chalyi uciec z Polski. Zorganizowali mu zakwaterowanie w warszawskim hotelu, pomogli kupić bilety lotnicze, wywieźli go z Polski do Czech, a także opłacili jego pobytu w hotelu w Austrii.
Pavlo T. został skazany na karę 5,5 lat więzienia, Serhii R. na 2,5 roku, a Vladyslav Y. jeden rok i cztery miesięcy więzienia.
Prok. Nowak zaznaczył, że wyrok jest nieprawomocny (jeden oskarżony złożył wniosek o uzasadnienie).
Śledztwo
Serhii R., Pavlo T. oraz Vladyslav Y. zostali skazani w ramach wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez mazowiecki pion PZ Prokuratury Krajowej. Postępowanie dotyczy działania zorganizowanej grupy mającej dokonywać sabotażu oraz przestępstw o charakterze terrorystycznym.
Jej członkowie mieli wywoływać pożary obiektów wielkopowierzchniowych położonych na terytorium państw należących do Unii Europejskiej.
Śledztwo dotyczy między innymi podpalenia sklepu OBI przy ulicy Radzymińskiej w Warszawie (14 kwietnia 2024 r)., podpalenia sklepu IKEA w Wilnie (9 maja 2024 r.), podpalenia Centrum Handlowego Marywilska 44 w Warszawie (12 maja 2024 r.), a także przygotowania do podpalenia sklepu IKEA w Rydze na Łotwie.
W ramach ww. postępowania uzyskano materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zarzutów, poza Serhiim R., Pavlem T. oraz Vladyslavem Y., również Daniilowi B., Oleksandrowi H., Oleksandrowi V., Serhiiemu Chalyi i innym osobom.
Rzecznik PK przekazał, że w toku postępowania ustalono, iż od 20 kwietnia 2024 r. Daniil B., na polecenie Oleksandra V. i Serhiiego Chalyi, przebywał na terytorium Republiki Litewskiej i dokonywał rozpoznania sklepów wielkopowierzchniowych w celu ustalenia możliwości pozostawienia w nich ładunków zapalających, a w konsekwencji wywołania pożarów.
Dokonane przez siebie ustalenia przekazywał Oleksandrowi V., przebywającemu na terytorium Federacji Rosyjskiej, oraz Serhiiemu Chalyi, przebywającemu wówczas w Polsce.
Marywilska podpalona na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej
8 maja 2024 r. Daniil B. wspólnie z Oleksandrem H., wykonując polecenia oraz instrukcje Oleksandra V. i Serhiiego Chalyi, skonstruowali urządzenia zapalające umożliwiające zdalne wywołanie pożaru, które Daniil B. zostawił wraz z substancją łatwopalną w sklepie IKEA w Wilnie.
W nocy 9 maja urządzenia te wywołały pożar IKEA w Wilnie. Daniil B. na polecenie Oleksandra V. i Serhiiego Chalyi stał w pobliżu sklepu i nagrywał pożar iakcję służb gaśniczych i ratunkowych. Następnie przesłał te nagrania w celu udokumentowania wykonania zadania oraz jego opublikowania na rosyjskich portalach propagandowych i w mediach. Daniil B. i Oleksandr H. tego samego dnia przyjechali do Warszawy.
11 maja Daniil B. otrzymał od przebywającego na terytorium Federacji Rosyjskiej Oleksandra V. polecenie udania się w pobliże CH Marywilska 44 w Warszawie i nagrania pożaru hali oraz akcji służb gaśniczych i ratunkowych.
Do pożaru centrum handlowego doszło dzień później. Daniil B. zrealizował zlecenie i nagrał pożar hali Marywilska 44, a następnie przesłał to nagranie Oleksandrowi V.
W związku z udziałem Daniila B. i Oleksandra V. w pożarze CH Marywilska 44 prokurator ogłosił w maju tego roku zarzuty Daniilowi B., a nadto sporządził postanowienie o zarzutach wobec Oleksandra V. (zarzuty te nie zostały mu ogłoszone, gdyż przebywa obecnie na terytorium Federacji Rosyjskiej)
— zaznaczył rzecznik neo-Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.
Śledczy ustalili, że pożar hali przy Marywilskiej 44 był wynikiem podpalenia dokonanego na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej. Dotychczas nie ustalono bezpośrednich sprawców podpalenia.
W ramach postępowania Serhii Chalyi jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz koordynowanie działań sabotażowych prowadzonych na terytorium Polski, Litwy i innych państw Unii Europejskiej. Zarzutów tych dotychczas nie udało się mu ogłosić, gdyż miejsce jego pobytu jest nieznane
— zaznaczył prok. Nowak.
Mężczyzna jest obecnie poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Za udzielenie mu pomocy w ucieczce z Polski skazani zostali właśnie Serhii R. i Pavlo T.
koal/PAP
