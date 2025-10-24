Poseł PiS Mariusz Gosek na antenie Telewizji wPolsce24 zabrał głos na temat absurdalnych oskarżeń dziennikarki Doroty Wysockiej-Schnepf, która w neo-TVP Info oskarżyła Zbigniewa Ziobrę, byłego ministra sprawiedliwości i byłego prokuratora generalnego, o… śmierć jej matki. „Kieruję wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, żeby zajęła się tym programem, żeby przyjrzeć się tym hasłom, które tam padają” - zapowiedział.
Pani Wysocka-Schnepf zachowała się w mojej ocenie wysoce nieprofesjonalnie. Po pierwsze, jeżeli umiera ktokolwiek, a druga osoba składa wyrazy współczucia i mówi: „Panie, świeć nad jej duszą”, to jest to zachowanie katolika, chrześcijanina, takie są nasze tradycje i wartości… na co pani Schnepf, ku mojemu zdziwieniu, odpowiedziała: „ja nie przyjmuję przeprosin”. To nie były przeprosiny, tylko skierowane wyrazy współczucia. To po pierwsze
— wskazał Mariusz Gosek na antenie Telewizji wPolsce24.
Po drugie, według redakcji Wirtualnej Polski, pana redaktora Figurskiego, do zdarzenia śmierci mamy pani Wysockiej-Schnepf doszło trzy tygodnie po komisji śledczej. Przecież mama pani Wysockiej-Schnepf nie uczestniczyła w przesłuchaniu, nie była członkiem, nie była świadkiem tych zdarzeń. Ewentualnie mogła śledzić to przesłuchanie w ramach komisji śledczej przez telewizor
— zauważył poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Ubieranie w te zdarzenia pana ministra Zbigniewa Ziobry jest wybitnym skandalem. Ja myślałem, że są jakieś granice
— stwierdził.
Przyznał przy tym, że dziennikarka będzie przekraczała kolejne czerwone linie.
Wniosek do KRRiT
Mariusz Gosek wskazał, że nie zostawi tak tej sprawy.
Kieruję wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, żeby zajęła się tym programem, żeby przyjrzeć się tym hasłom, które tam padają, bo jeżeli pan minister Zbigniew Ziobro jest wymieniany przez panią Wysocką-Schnepf w sposób kuriozalny jako ten, który miał przyczynić się do śmierci mamy pani redaktor, to jest to coś nieprawdopodobnego
— zaznaczył.
O co chodzi?
Na antenie TVP Info w likwidacji Dorota Wysocka-Schnepf pokazała, że nie ma żadnych granic. Oskarżyła ona byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę o to, że… doprowadził do śmierci jej matki.
Mama Pani Schnepf (sic!) wysłuchała wystąpienia Pana Zbigniewa Ziobry na żywo, które przeżyła bardzo mocno. Po tym wystąpieniu Pana Ziobry przed komisją śledczą, mama Pani Schnepf w ubiegłą sobotę zmarła
— mówiła.
Na te oskarżenia próbował reagować poseł PiS Mariusz Gosek, ale był zakrzykiwany przez dziennikarkę i posłankę PSL-u Magdaleną Srokę, przewodnicząca nielegalnej komisji ds. Pegasusa.
as/wPolsce24
