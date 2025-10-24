”Obecnie znaleźliśmy się w momencie ogromnej ofensywy, ekspansji nowej ideologii, która de facto to ma charakter wymierzony w cywilizację zachodnią. Ta ideologia nie ma nazwy. Ta ideologia jest o tyle podstępna, że przez swoich rzeczników jest przedstawiana jako spełnienie racjonalności europejskiej. W rzeczywistości ona jest jej zaprzeczeniem. Ja ją nazywam ideologią emancypacji, ponieważ ona nie ma swojej nazwy, a emancypacja jest dla niej słowem-kluczem” - powiedział Bronisław Wildstein podczas konwencji programowej PiS „Myśląc Polska” w Katowicach.
Bronisław Wildstein, który był moderatorem panelu dyskusyjnego dot. kwestii cywilizacji i tożsamości narodowej podczas konwencji programowej PiS w Katowicach, zauważył, że Polska funkcjonuje w globalnym układzie politycznym i ideowym.
I my przede wszystkim o tym ideowym układzie będziemy tutaj mówili, ponieważ on zasadniczo wpływa na polityczny kształt naszej rzeczywistości, można powiedzieć głębiej cywilizacyjny, ponieważ rzeczywiście znaleźliśmy się w fundamentalnym momencie historycznym. Prezes Kaczyński mówił już o tym, bo mówił o tożsamości Polski, mówił o tym, że stajemy wobec zagrożenia naszej podmiotowości, suwerenności Polski, ale stajemy wobec zagrożenia tożsamości cywilizacyjnej Zachodu. Ta cywilizacja Zachodu to bardzo specyficzna cywilizacja, ponieważ opierała się ona na takim układzie państw, które rozwijały po swojemu tę cywilizację. Ten dynamiczny układ konkurencji, tego współistnienia państw, stworzył dynamikę rozwoju cywilizacji europejskiej
— powiedział.
Ofensywa nowej ideologii
Publicysta wskazywał na zagrożenia związane z nową ideologią lewicowo-liberalną, która dominuje zwłaszcza w Unii Europejskiej.
Obecnie znaleźliśmy się w momencie ogromnej ofensywy, ekspansji nowej ideologii, która de facto to ma charakter wymierzony w cywilizację zachodnią. Ta ideologia nie ma nazwy. Ta ideologia jest o tyle podstępna, że przez swoich rzeczników jest przedstawiana jako spełnienie racjonalności europejskiej. W rzeczywistości ona jest jej zaprzeczeniem. Ja ją nazywam ideologią emancypacji, ponieważ ona nie ma swojej nazwy, a emancypacja jest dla niej słowem-kluczem. Emancypacja, czyli uwolnienie. To jest ideologia lewicowo-liberalna, która ma dążyć do wyzwolenia podmiotu ludzkiego, która zapoznaje tą podstawową cechę natury ludzkiej, że człowiek jest bytem wspólnotowym, że człowiek staje się człowiekiem, kształtuje się w kulturze, która funkcjonuje, która przejawia się poprzez wspólnotę w swoich partykularnych odcieniach, a na przykład kultura zachodnia w tych narodowych odmianach. Otóż ta ideologia emancypacji uderza w te wszystkie podstawowe tożsamości, które kształtują człowieka, kwestionuje naturę człowieka jako taką i twierdzi, że człowiek powinien uwolnić swoje potencje, które są krępowane przez tradycje, w których się wychował, przez tożsamości jego wspólnotowe, począwszy od tożsamości religijnej, cywilizacyjnej, narodowej, a skończywszy na rodzinnej, a nawet płciowej. Człowiek może sam siebie stwarzać i powinien sam siebie stwarzać
— ocenił.
To wszystko brzmi abstrakcyjnie, ale powinniśmy zdać sobie sprawę, że to się przekłada na bardzo konkretną politykę. To powoduje, że uderzenie na przykład w tożsamość państw, w tożsamość narodową, która zdaniem tych ideologów jest obciążeniem, ograniczeniem człowieka. Stąd jest ten pomysł, żeby stworzyć europejską tożsamość. To jest uderzenie we wszystkie tradycyjne formy kształtowania człowieka. To powoduje, że Zachód nie potrafi sobie radzić z podstawowymi problemami, z którymi się boryka obecnie. Taki najbardziej uderzający przykład, to jest problem imigracji. Otóż imigracja jest w tej ideologii zakwestionowana jako w ogóle problem. Nie ma problemu jakiegokolwiek cywilizacyjnego konfliktu. Migrują do nas poszczególnie osoby, one usiłują się tu odnaleźć. Nie ma czegoś takiego jak konflikt cywilizacyjny, który dla nas jest dość oczywistą rzeczą. Brak, odmowa rozpoznania tego problemu uniemożliwia stawienie mu czoła
— dodał Bronisław Wildstein.
„Żyjemy w świecie nieopisanym”
Ta nowa ideologia jest lansowana poprzez dominujące ośrodki Zachodu. To z jednej strony Unia Europejska stała się wehikułem tej ideologii, ale wszystkie takie agendy jak ONZ, rozmaite poszczególne polityki, które mają kreować na przykład nową oświatę, która jest, którą wyraża w tej chwili nasza pani minister Barbara Nowacka, czy destrukcja kultury. Wszystko to powoduje, że musimy zdać sobie sprawę, że musimy obronić na tym podstawowym poziomie naszą kulturę po to, żebyśmy mogli realizować politykę jako dobro wspólnie
— kontynuował pisarz.
Dlaczego ta sprawa powinna stać się dla państwa rzeczą podstawową> Również powinniście zdać sobie sprawę z tego, ponieważ żyjemy w świecie nieopisanym, musimy zdać sobie sprawę z tego. Nasza rzeczywistość jest nieprzedstawiona. Nasze pojęcia na skutek presji tej ideologii zostały odwrócone o 180 stopni. Używane jest pojęcie „wolność”, „tolerancja”, „pluralizm”, a wszystkie one znaczą w tych dominujących ośrodkach są używane w formie zaprzeczonej
— podkreślił.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744013-wildstein-jestesmy-w-momencie-ekspansji-nowej-ideologii
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.