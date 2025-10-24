„Wszyscy się zgodzili, jednogłośnie się zgodzili, wszystkie 27 państw członkowskich wyraziło zgodę” - to słowa kanclerza Niemiec Friedricha Merza na temat zgody szefów państw UE na umowę z krajami Mercosur. Co na to premier Donald Tusk, który przecież uczestniczył w tym samym spotkaniu Rady Europejskiej? „Tusk znów nas cynicznie oszukał. Zapowiadał zgłoszenie sprzeciwu i nie zrobił nic. Polska potrzebuje Premiera, a nie lokaja!” - zauważył w mediach społecznościowych europoseł PiS Mariusz Kamiński.
Co się stało wczoraj na posiedzeniu Rady Europejskiej, na której obecny był Donald Tusk? Po powrocie do Polski premier ani słowem nie zająknął się na temat sfinalizowania umowy UE-Mercosur. Zrobił to za niego kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Zapytany przez dziennikarzy na konferencji prasowej stwierdził wprost, że „wszystkie 27 państw członkowskich wyraziło zgodę”. Czyli także Donald Tusk.
„Wszyscy się zgodzili… Stało się. Stało się”. To oświadczenie Merza dotyczące rzekomego porozumienia z Mercosurem wywołało duże zaskoczenie na dzisiejszym wieczornym szczycie UE. Przewodniczący Rady Costa zaprzeczył temu: „Nie dyskutowaliśmy o tym ani nie podjęliśmy decyzji”
— czytamy we wpisie na X Hansa von der Burcharda z Berlina, który dołączył nagranie z wypowiedzią kanclerza Merza.
„Sprawa przeszła”
Słowa Friedricha Merza wywołały niemałą burzę w Brukseli, bo pewnie nikt nie spodziewał się, że niemiecki kanclerz ujawni daleko posunięty stopień wdrażania umowy z Mercosur. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa publicznie zaprzeczył jakoby zapadły jakiekolwiek decyzje. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron także powiedział, że „prace są kontynuowane”, a decyzje zapadną dopiero w ciągu najbliższych kilku tygodni. I trudno się z tymi wypowiedziami nie zgodzić, trzeba jednak zrozumieć ich sens w połączeniu z wypowiedzią Merza. Jest on tylko jeden, wszyscy szefowie państw UE - także Tusk - zgodzili się, aby pod umową UE-Marcosur złożyli podpisy już tylko formalnie stali przedstawiciele państw w Unii. W tej sytuacji, przepchnięcie Mercosur przez Parlament Europejski, także nie będzie stanowić żadnego kłopotu. To właśnie szczegółowo wyjaśnił kanclerz Niemiec, którego słowa cytuje dosłownie dziennikarz telewizji wPolsce24 Szymon Szereda.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz otwarcie potwierdził, że wszystkie 27 państw członkowskich UE wyraziły zgodę na przyjęcie umowy Mercosur. Ciekawe, co na to premier Donald Tusk i minister rolnictwa Stefan Krajewski ???
— napisał w mediach społecznościowych dziennikarz telewizji wPolsce24 Szymon Szereda, który wypowiedź Merza przekazał co do słowa.
Niemiecki dziennikarz:
I jeszcze jedno pytanie dotyczące pańskiej wiedzy o Mercosur, ponieważ pan o tym wspomniał, a ja nie wiedziałem, że to dziś się odbywa — czy Francuzi również wyrazili zgodę, czy to wszystko już naprawdę przyjęte?
Kanclerz F. Merz:
Wszyscy się zgodzili, jednogłośnie się zgodzili, wszystkie 27 państw członkowskich wyraziło zgodę, aby stali przedstawiciele mogli to podpisać, i w związku z tym jest to jasny mandat. I jak powiedziałem, potrzebna jest jeszcze ratyfikacja w Parlamencie Europejskim, ale wszyscy zakładamy, że Parlament Europejski to ratyfikuje, a ze strony państw członkowskich nie ma już żadnych zastrzeżeń — sprawa jest załatwiona, zakończona, i jestem za to bardzo wdzięczny. Wciąż poruszałem ten temat i wspomniałem o nim również w moim dzisiejszym wystąpieniu w debacie, a przewodniczący Rady poddał to następnie pod głosowanie — sprawa przeszła
— czytamy we wpisie Szeredy na X.
Nie zgadniecie, co powiedział Merz! A powiedział, że w sprawie umowy z Mercosur WSZYSCY byli „ZA”. Właśnie chyba to chciał Tusk przykryć Pegasusem…
— napisał w mediach społecznościowych Marek Kuna.
Kanclerz Niemiec triumfalnie ogłasza, że wszystkie kraje UE zgodziły się podpisać zabójczą dla rolników umowę UE-Merkosur.
Tusk znów nas cynicznie oszukał. Zapowiadał zgłoszenie sprzeciwu i nie zrobił nic. Polska potrzebuje Premiera a nie lokaja!
— skomentował w mediach społecznościowych były szef MSWiA europoseł PiS Mariusz Kamiński.
Premier Donald Tusk bez ironii stwierdził wczoraj, że rozmontował ETS2 podobnie jak umowę z Mercosur i napływ ukraińskiego zboża. Przypominam, że jego rząd porzucił kwestię budowania mniejszości blokującej ws. umowy UE-Mercosur oraz poparł rewizję umowy DCFTA, na mocy której Ukraina radykalnie zwiększyła dostęp do europejskiego rynku. Nie ma co, sukcesy na miarę rządu Tuska!
— napisała na X europosłanka Konfederacji Anna Bryłka.
