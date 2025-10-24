Dziś rozpoczęła się konwencja PiS-u w Katowicach pt. „Myśląc Polska”. Dużą uwagę opinii publicznej przykuły materiały konferencyjne umieszczone na stronie PiS-u, ponieważ zawarto w nich szereg konkretnych pomysłów - wśród nich chociażby coroczna waloryzacja 800 plus, wprowadzenie dochodu podstawowego 500 zł dla każdego Polaka czy bon mieszkaniowy do 100 tys. zł za urodzenie trzeciego dziecka.
We wspomnianym dokumencie, liczącym 552 strony, a tytułowanym jako materiały konferencyjne związany z konwencją „Myśląc Polska”, szereg polityków PiS i ekspertów proponuje różnego rodzaju konkretne zmiany w Polsce. Niektóre z nich już budzą duże zainteresowanie opinii publicznej.
4-dniowy dzień pracy dla seniorów
Małgorzata Sadurska, m.in. była poseł PiS, była szefowa Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy i była członek zarządu PZU postulowała, aby stworzyć „system zachęt promujących dłuższą aktywność zawodową”, zwłaszcza kobiet. Proponuje, by wprowadzić „ustawowe rozwiązania promujące dłuższą pracę, np. atrakcyjniejszą waloryzację przy późniejszym przejściu na emeryturę”.
Do tego zaproponowała, by wszedł w życie „4-dniowy tydzień pracy dla seniorów lub sześciogodzinny dzień pracy bez zmiany wynagrodzenia”.
500 zł dla każdego dorosłego Polaka
Marek Dietl, ekonomista, były prezes Giełdy Papierów Wartościowych wymyślił wprowadzenie dochodu podstawowego wynoszącego 500 zł dla wszystkich pełnoletnich Polaków, przy zachowaniu 800 plus. Ocenił koszt takiego rozwiązania na 160 mld zł. Jednocześnie Dietl chciałby likwidacji kwoty wolnej od podatku, co przyniosłoby wedle jego wyliczeń 70 mld zł budżetowy państwa.
100 tys. zł za urodzenie trzeciego dziecka
Z kolei Bartosz Marczuk, były wiceminister rodziny, stwierdził, iż państwo powinno wynagradzać rodziców za potomstwo i wypłacać bon mieszkaniowy do 100 tysięcy złotych za urodzenie trzeciego dziecka, a 40 tysięcy złotych od pierwszego.
Mateusz Łakomy, ekspert ds. demografii chciałby natomiast, aby nastąpiła „progresja 800+ w zależności od liczby dzieci i coroczna waloryzacja o określony wskaźnik, np. w relacji do minimalnego lub przeciętnego wynagrodzenia”.
