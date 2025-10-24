W sondażu CBOS na pierwszym miejscu znalazła się KO, na drugim PiS, a podium zamyka Konfederacja. Bardzo dobry wynik osiągnęła też Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
Gdyby wybory miały się odbyć w najbliższą niedzielę, to udział w nich wzięłoby najprawdopodobniej 62 proc. uprawnionych do głosowania Polaków, co stanowi wynik o 5 p.p. mniej niż we wrześniowym badaniu. Jest to wynik, na który złożyły się odpowiedzi jedynie zdecydowanych ankietowanych.
CBOS wskazuje, że największym poparciem cieszy się obecnie Koalicja Obywatelska, na którą głosować chce 31,2 proc. wyborców. Na drugim miejscu podium znajduje się Prawo i Sprawiedliwość, które popiera 28,1 proc. uprawnionych, zaś na trzecim miejscu w badaniu znajduje się Konfederacja z wynikiem 12,4 proc.
Bardzo dobry wynik osiągnęła partia Grzegorza Brauna, czyli Konfederacja Korony Polskiej, którą wspiera obecnie 9,9 proc. Polaków. Lewica może liczyć zaledwie na 6,5 proc. głosów. Prób wyborczy przekroczyłaby również partia Razem z poparciem 5,2 proc.
Pod progiem
Do Sejmu nie dostałyby się za to Polskie Stronnictwo Ludowe (3,3 proc.) oraz Polska 2050 (2,5 proc.).
Inne ugrupowania polityczne wskazał 1 proc. Polaków.
W niniejszym badaniu CBOS nie uwzględniono odpowiedzi „trudno powiedzieć” oraz odmów odpowiedzi i przedstawiono jedynie opinie wyborców zdecydowanych. CBOS przedstawił jednak również i warianty, w których uwzględniono głos osób niezdecydowanych.
Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90,0%) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 10,0%) w okresie 15–17 października 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N=1000)
Polityka pożerania swoich koalicyjnych przystawek może się stać dla Donalda Tuska mieczem obosiecznym.
CZYTAJ TEŻ:
— Uśmiechnięta kanibalizacja według Tuska! Ciekawy wynik nowego sondażu OGB. Skąd potężny wzrost KO i radość premiera?
— Pesymizm wśród Polaków za rządów Koalicji 13 grudnia! Drastyczne pogorszenie oceny sytuacji w kraju. SONDAŻ
— Tusk się załamie! Ponad połowa ankietowanych Polaków źle ocenia działalność Sejmu, a pozytywnie prezydenta! I to w sondażu CBOS
maz/Cbos.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744006-ko-prowadzi-choc-tusk-nie-ma-powodow-do-zadowolenia-sondaz
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.