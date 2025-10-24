Pracownica TVP Info w likwidacji Dorota Wysocka-Schnepf w swoim programie nagle ogłosiła, że pozwała byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę za to, że miał kłamliwie zaatakować „brata dziadka pani Schnepf”. Dziennikarz Kanału Zero Krzysztof Stanowski, który od dłuższego czasu spiera się z Wysocką-Schnepf, na platformie X wyjaśnił, iż sprawa tak naprawdę dotyczy Oswalda Schnepfa, brata stryjecznego Maksymiliana Schnepfa.
Przyszedł i powiedział – wykorzystując tę publiczną uwagę – (…) brat dziadka pani Schnepf doprowadził do wyroku dożywocia bliską mi osobę. W związku z tym chciałam panu powiedzieć, że jest to brednia, jest to oszczerstwo i jest to kłamstwo. Sprawa skończy się w sądzie, już ten proces się rozpoczął
— tak Dorota Wysocka-Schnepf uderzyła w Zbigniewa Ziobrę podczas wojego programu „Niebezpieczne związki” na antenie TVP Info w likwidacji.
Mama Pani Schnepf wysłuchała wystąpienia Pana Zbigniewa Ziobry na żywo, które przeżyła bardzo mocno. Po tym wystąpieniu Pana Ziobry przed komisją śledczą, mama Pani Schnepf w ubiegłą sobotę zmarła
— dodała, miotając już totalnie bzdurne i skandaliczne oskarżenie.
Krzysztof Stanowski na platformie X wyjaśnił, że w całej sprawie tak naprawdę chodzi o Oswalda Schnepfa, brata stryjecznego Maksymiliana Schnepfa.
Może warto dodać, że wczorajsze zamieszanie dotyczy brata stryjecznego Maksymiliana Schnepfa, Oswalda. Oswald Schnepf służył w tej samej dywizji co Maksymilian, ukończył tę samą szkołę oficerską i walczył w tych samych bitwach. Na stronie Krajowej Rady Sądownictwa czytamy:
„Rozpoczął karierę w sądownictwie w 1945 roku początkowo jako sekretarz Wojskowego Sądu Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego a następnie, będąc sędzią Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach skazał 5 osób na karę śmierci za działalność niepodległościową, z czego jedną osobę na podstawie wyroku wydanego przez tego sędziego zamordowano”
Załączam dwa drzewa genealogiczne, na drugim pojawia się właśnie Oswald - żeby wszyscy mogli sobie to przeanalizować
— napisał na platformie X Krzysztof Stanowski.
„Skazał też dziadka macierzystego Zbigniewa Ziobry”
Skazał też dziadka macierzystego Zbigniewa Ziobry za działalność „wywrotową” na karę 10 lat pozbawienia wolności. Dysponuję kopią wyroku, który został dołączony do wniosku MS o pozbawienie żony Oswalda uposażenia w stanie spoczynku. Ówczesna Rada tak długo procedowała ten wniosek aż małżonka zmarła. Świat jest mały, a losy Polaków dziwnie się splatają. Fascynujące historie
— podkreśliła Dorota Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS.
Korekta. To była kara dożywotniego więzienia
— poprawiła się przewodnicząca KRS w kolejnym wpisie.
