Jacek Sasin: Stoimy dzisiaj przed wielkim wyzwaniem budowy suwerenności gospodarczej Polski, pewnej autarkii

”Stoimy dzisiaj przed wielkim wyzwaniem budowy suwerenności gospodarczej Polski, pewnej autarkii w wymiarze, na który możemy sobie pozwolić” - powiedział w rozmowie z dziennikarzem Telewizji wPolsce24 poseł PiS Jacek Sasin, były wicepremier i były minister aktywów państwowych podczas konwencji PiS „Myśląc Polska”.

Jacek Sasin wskazywał na liczne miejsca zapalne w Polsce, które wymagają pilnej interwencji, by protesty społeczne dalej nie wybuchały.

Protesty społeczne są dowodem na trafność tezy, którą wygłosił na rozpoczęciu konwencji prezes Jarosław Kaczyński, mówiąc o tym, że Polska dzisiaj pogrąża się w kryzysie. W wielu miejscach ten kryzys jest widoczny gołym okiem, jak chociażby w finansach publicznych. W wielu miejscach mamy jego znamiona, mówimy tu o kryzysie gospodarczym, a w wielu obszarach jeszcze nie jest widoczny…

